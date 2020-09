Bewoners Begoniastraat morgen op straat: "Ik laat mij niet op valse gronden uit mijn huis zetten"

"We zijn niet officieel opgezegd per aangetekende brief of per deurwaardersexploot. Alle huurders hebben slechts een e-mail gekregen dat ze er per 1 oktober uit moeten", vertelt Ankie de Jong die samen met haar 12-jarige dochter in één van de huizen woont.

"Wij hebben Leegstandswet contracten moeten tekenen, omdat we anders geen dak boven ons hoofd hebben. Ons wordt in de schoenen geschoeven dat we dat vrijwillig hebben gedaan. En dat klopt ook, maar aan de andere kant hadden wij met onze gezinnen geen dak boven het hoofd gehad want er zijn simpelweg geen woningen", aldus de Jong.

Vergunning

De kritiek van de bewoners richt zich niet alleen op de woningcorporatie maar ook naar de gemeente Enkhuizen die - voorafgaand aan de uitgifte van de tijdelijke contracten door Welwonen - een verkeerde vergunning zou hebben verleend. De Jong: "De vergunning zou moeten worden ingetrokken. En dat zou automatisch betekenen dat onze Leegstandswet contracten niet geldig zijn. En wij dus gewoon recht hebben op een vervangende woning."

Of de vergunning onjuist is verleend, wordt nog door de gemeente onderzocht. Volgens Welwonen, verandert de situatie voor de bewoners daardoor niet. "Als wel de juiste vergunning was verleend dan waren we op hetzelfde punt uitgekomen. Bij tijdelijke verhuur weten de huurders dat zij zelf in de tussenliggende periode een woning voor zichzelf moeten regelen. Het is ons bekend dat niet alle tijdelijke bewoners hebben geprobeerd te zoeken via het woningzoekendensysteem Woonmatch West-Friesland. Ook hebben sommige tijdelijke huurders een nieuwe woning geweigerd waarvoor zij in aanmerking kwamen."

Uitzetting voorkomen

Als de bewoners de woningen morgen niet verlaten, neemt woningcorporatie Welwonen juridische stappen. "Graag! Laat maar komen, want ik weet dat ik in mijn recht sta", reageert De Jong. De Woonbond staat een aantal bewoners juridisch bij, maar kan vooralsnog alleen de instanties wijzen op hun verantwoordelijkheden, vertelt woordvoerder Marco Trip.

Trip: "Het is aan de woningcorporatie om te kijken of de uitzetting echt al noodzakelijk is en er niet nog gerekt kan worden. Zijn de sloopvergunningen al rond? In het voorjaar hebben verhuurders en de minister uitgesproken dat er tijdens de pandemie uitzettingen worden voorkomen. De woningcorporatie moet hierin haar sociale kant laten zien." Omdat het in dit geval om tijdelijke contracten gaat, gaat dat volgens Welwonen niet op.

Op straat

Gemeente Enkhuizen laat in een reactie weten dat zij Welwonen nogmaals heeft gevraagd de situatie opnieuw te bekijken om te voorkomen dat de bewoners op straat komen te staan. "Er is gister intensief gesproken met de woningcorporatie Welwonen. Men heeft toegezegd nogmaals naar de situatie te kijken. Wij vinden het zorgelijk dat een aantal huurders de keuze heeft gemaakt om geen gehoor te geven aan de opzegging", aldus de woordvoerder van gemeente Enkhuizen.

Op 5 oktober starten de asbestonderzoeken. "Dit kan dus niet in bewoonde staat. Omdat waarschijnlijk de daken open moeten", aldus Muskee. Welwonen benadrukt dat de wijkvenieuwingsplannen ernstig worden vertraagd op het moment dat de bewoners weigeren hun woningen te ontruimen. Ankie de Jong: "Ik blijf zitten waar ik zit. Ik ga niet opzij voor anderen die fouten maken. Eerst moeten zij hun eigen stoep schoonvegen."