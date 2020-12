Bewoners Enkhuizer Begoniastraat moeten woningen uit, uitzetting niet voor 1 maart

ENKHUIZEN - De rechtbank heeft woningcorporatie Welwonen in het gelijk gesteld in het kort geding dat zij had aangespannen tegen de bewoners van de Bloemenbuurt in Enkhuizen. De bewoners van twaalf huurwoningen in de Begoniastraat in Enkhuizen moeten hun huizen op 8 januari verlaten, maar de huurders gaan nog in hoger beroep.

NH Nieuws / Chantal Bos

De bewoners van de Bloemenbuurt in Enkhuizen zijn op woensdag 11 november naar de rechtbank gegaan om het kort geding dat tegen hen was aangespannen bij te wonen. "We staan er met z'n allen redelijk positief in", vertelde buurtbewoonster Ankie de Jong eerder aan WEEFF. "Onze advocaat ziet er zeker brood voor ons in." De verrichtingen van de advocaat hebben er echter niet toe geleid dat de bewoners door de rechter in het gelijk werden gesteld. De rechtbank in Alkmaar besloot juist om Welwonen op alle punten die zij tegen de bewoners hadden aangespannen gelijk te geven. Toch laten de bewoners het er niet bij zitten. De Jong vertelt aan WEEFF dat de zij binnenkort bij elkaar gaan zitten om de plannen te bespreken voor een hoger beroep. "Door de maatregelen wordt het lastig om met z'n allen bij elkaar te komen, maar we gaan zeker met elkaar in gesprek. Maar op dit moment hebben we daar niet meer duidelijkheid over." 'Gered' door vleermuizen In het vonnis van de rechtbank is naar voren gekomen dat de bewoners hun huizen op 8 januari moeten verlaten. De bewoners hebben echter een paar maanden langer de tijd gekregen, omdat vleermuizen de woningen hebben uitgekozen om hun winterslaap houden. Dit betekent dat de sloop niet voor 1 maart kan beginnen en de bewoners tot die tijd in hun woningen kunnen blijven. "Daar zijn we zeker blij mee, alleen komt er met het uitstellen nog steeds geen oplossing", zegt De Jong. "Wij hebben te weinig inschrijfjaren om in aanmerking te komen voor een nieuwe woning. Ik heb er zelf zes, maar dat is niet genoeg. Het is gewoon ontzettend moeilijk om een nieuwe woning te vinden." Een bewoner die al twaalf jaar ingeschreven staat, komt wel in aanmerking voor een nieuw adres. "Wij zijn blij voor hem. Hij verhuist dit weekend al naar zijn nieuwe woning, maar wij zitten hier nog wel even."

Quote "Alleen als we zouden liegen komen we in aanmerking voor een spoedzoekersregeling" Ankie de jong, bewoonster begoniastraat

De bewoners van de Begoniastraat die hun huizen volgend jaar moeten verlaten komen niet in aanmerking voor een spoedzoekersregeling. Spoedzoekers zijn voor Welwonen mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, niet of te kort ingeschreven staan, mensen die niet in aanmerking komen voor een urgentieregeling, maar wel in een onhoudbare situatie zitten. "Je krijgt vier vragen om een spoedzoekersregeling te krijgen", legt Ankie uit. "Op de vragen of er sprake is van een noodsituatie en we al langer dan een jaar in West-Friesland wonen kunnen we 'ja' beantwoorden. Maar niet op de vraag of we voor urgentie in aanmerking komen of dat we inwonend zijn. Als we op die laatste vraag ook 'ja' zouden antwoorden, dan kwamen we wél in aanmerking." De Jong vertelt aan WEEFF dat de bewoners daarvoor niet gaan kiezen. "Dan zouden we daarover liegen, en dat wil ik niet. De regionale urgentiecommissie heeft ook aangegeven dat de sloop van de woningen geen reden is voor urgentie."