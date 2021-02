Dit jaar tiny houses in West-Friesland? Ook al zijn ze klein, locaties zijn schaars

WEST-FRIESLAND - Met veel tamtam werd in 2018 in Enkhuizen aangekondigd dat er tiny houses zouden komen. Maar drie jaar later staan de paar honderd inschrijvers nog steeds met lege handen. Een eerder initiatief in Hoorn gooide de handdoek in de ring. De voornaamste reden: gebrek aan een goede locatie. Toch lijkt het er dit jaar alsnog van te komen: in Abbekerk en Wervershoof zijn bewoners in gesprek met de gemeente om tiny houses op te zetten.

"Voor de gemeenten in West-Friesland is het echt nieuw", aldus wethouder Andrea van Langen tegen NH Nieuws. Een specifiek beleid voor tiny houses, is er niet. In Hoorn, Drechterland en Stede Broec liggen er initiatieven van inwoners voor tiny houses. Ook al levert het een kleine bijdrage aan het woningtekort, alle West-Friese gemeentes juichen het principe toe.

Zolang het om tijdelijke bewoning gaat, levert de vergunning veelal geen problemen op. Het is vooral de schaarse ruimte waar de gemeentes mee worstelen. "We hebben een woningbouwopgave, we hebben een opgave voor wat betreft de energietransitie en we zijn een agrarisch productiegebied", aldus wethouder van Langen van Medemblik.

In Drechterland zijn er ook enkele initiatieven ingediend bij de gemeente. "Het gaat dan om jongeren die zelf investeren in een eigen woonvorm en een zo laag mogelijke ecologische footprint nastreven." Ook is er een pilot van een initiatiefnemer voor een tijdelijke plaatsing bij een particulier.

"Er is een particulier initiatief en de raad heeft een motie aangenomen te onderzoeken of hier medewerking aan is te verlenen. Het gaat om een klein initiatief voor maximaal vijf tiny houses", laat een woordvoerder van Stede Broec weten.

"Voor tinyhouses in de vorm met veel grond eromheen is weinig ruimte. Hoorn is bijna helemaal volgebouwd."

Wethouder Andrea van Langen van Medemblik constateert een toename in aanvragen: "Sinds een jaar of twee krijgen wij initiatieven voor tiny houses. Je ziet de groepen actiever worden, ze worden groter, mensen zoeken elkaar op ook via social media om een groter project te realiseren."

Eerder gooide initiatief Anders Wonen de handdoek in de ring omdat een locatie vinden lang duurde. Vorig jaar is het project opnieuw leven in geblazen. Ook de samenwerking tussen avonturier Edwin ter Velde en Werksaam neemt een vlucht en krijgt bijval van de gemeenten en woningcorporaties . Het project ontwerpt kleinschalige, 'herbruikbare' woningen uit afvalmaterialen.

Het concept tiny houses - in een groene, weidse omgeving - valt voor Hoorn helemaal buiten de opties. "Voor tiny houses in de vorm met veel grond eromheen is weinig ruimte. Hoorn is bijna helemaal volgebouwd. Tiny houses in de vorm van bijvoorbeeld kleine appartementen passen heel goed bij de gemeente", laat een woordvoerder weten.

Zal het er na een aantal jaar van falende initiatieven dan toch van komen in West-Friesland? De 26-jarige Joost Botman heeft de handschoen opgepakt. Pakweg vier jaar geleden sloot hij zich aan bij de tiny house groep in Hoorn. "Die groep stopte. Uiteindelijk bleef er een Facebookgroep over met geïnteresseerden die ook stil viel. Met een kleine club van twintig mensen ben ik toen verder gegaan en zijn we nu verenigd in woongroep Het Groene Buurtje en willen we een project van negen tiny houses oprichten."

Inmiddels woont hij nu 1,5 jaar in zijn eigen tiny house in Wervershoof. "Maar wel nog bij mijn ouders in de tuin." Momenteel zijn er gesprekken met de gemeente. "We moeten een uitgewerkt plan maken, zelf locaties aandragen en daar ook vooraf al draagvlak voor zoeken", legt Botman uit.