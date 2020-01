Spierdijkse starters met bus naar Raad van State: "Goede hoop dat nieuwe wijk doorgaat"

SPIERDIJK - Per bus reizen de toekomstige bewoners van de nieuwe wijk Spierland vandaag af naar Den Haag. Deze middag dient daar de zaak bij de Raad van State, waarin duidelijk wordt of de bouw van de nieuwbouwwijk doorgaat.

Voor de nieuwbouwwijk, geënt op starters en doorstromers, werd in juli vorig jaar het bestemmingsplan vastgesteld. Door bezwaren van omwonenden wordt de zaak nu behandeld bij de Raad van State. Dick Waiboer, voorzitter van het CPO Spierland, legt vlak voor vertrek uit waarom de komst van de woningen, met name voor jongeren en doorstromers, voor het dorp Spierdijk zo van belang is. Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Er zijn drie voornaamste redenen van bezwaar gemaakt: de noodzaak van een grote nieuwe wijk, de verkeersveiligheid en ten derde ook het uitzicht van omwonenden dat verloren gaat. 'Niet gehoord' Bezwaarmaker Nick Pronk, is met name teleurgesteld over de gang van zaken gedurende het traject. "We hebben voorgesteld om met alle partijen om tafel te gaan. Dat is helaas niet gebeurd." Dat het nu tot aan de Raad van State komt, betreurt Nick. "We hebben alternatieven aangekaart en daar is geen gehoor aan gegeven. Laat ik voorop stellen: ik ben absoluut niet tegen de komst van de nieuwbouwwijk."

Quote "Het is ieders goed recht om bezwaar te maken maar ik vind het schrijnend dat het in zo’n klein en ”hecht” dorp zover heeft moeten komen." spierdijker Stefan Blaauw

Eerder is de locatie van de voetbalvereniging in beeld geweest voor de bouw van starterswoningen. Maar dat plan ging van tafel, zo legt Waiboer uit. "De helft van het oppervlak van het sportcomplex zou opgeofferd moeten worden, dat was een probleem. En daarnaast zou het slechts een uitkomst bieden voor de eerst komende paar jaar. Het plan wat er nu ligt, is toekomstbestendig en gaat gefaseerd gebouwd worden in de komende tien tot vijftien jaar." 'Spierdijk vergrijsd' Spierdijker Stefan Blaauw is één van de kopers die gaat doorstromen naar een grotere woning. In een post op Facebook spreekt hij zijn zorgen uit over het tekort aan (betaalbare) woningen. "Dit betekent dat de jeugd buiten Spierdijk moet gaan kijken voor een huis, wat weer inhoudt dat het dorp vergrijsd, verenigingen krimpen en uiteindelijk ophouden te bestaan", zo schrijft Blaauw. Tekst gaat verder onder Facebookbericht

De wijk Spierland zou aan de rand van Spierdijk komen te liggen. Er is plek voor 80 woningen waarvan een deel al in voorverkoop is verkocht. Van de 21 woningen die onder de hoede vallen van CPO Spierland, zijn 15 woningen in de voorverkoop verkocht. De woningen worden door middel van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap uitgegeven. De leden van de CPO’s wordt de mogelijkheid geboden een eigen woning te ontwerpen en uiteindelijk te realiseren. Op uiterlijk 1 maart volgt de uitspraak van de Raad van State. Het terrein waar de nieuwe wijk Spierland gepland staat te worden gebouwd: