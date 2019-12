Teleurstelling bij Tiny House inschrijvers Daan en Isa: "Zag mezelf hier wel wonen"

"Ik had opzich wel verwacht dat het langer zou duren", aldus Isa van Mulligen die zich inschreef voor het project. "Jammer, ik had mezelf hier al zien wonen", vertelt haar broer Daan.

De inschrijvingen voor het initatief stroomden destijds binnen. Uiteindelijk schreven zo'n 300 jongeren zich in voor een Tiny House, waaronder ook Isa (20) en haar broer Daan (24). Het is ruim een jaar geleden dat Daan op gemeentehuis werd uitgenodigd voor de start van het project. Er werd een speciale website gelanceerd en inwoners werd gevraagd mee te denken over mogelijke locaties.

"Het is gewoon heel moeilijk als starter een huurwoning te krijgen. Ik had echt mijn zinnen gezet op een tiny house"

"Als tussenoplossing heb ik een jaar anti-kraak gewoond in Bovenkarspel, waar ik verder niks te zoeken heb. Het is gewoon heel moeilijk om als starter een huurwoning te krijgen. Ik had echt mijn zinnen gezet op een tiny house."

Al drie jaar op zoek

Isa studeert en is nu bijna drie jaar op zoek naar een woning. "Ik zit prima bij mijn moeder in Enkhuizen maar ik ben bijna klaar met studie en wil gewoon graag op mezelf". Ook probeert ze om met vriendinnen samen particulier een huurwoning te vinden, maar zonder succes. "Ik wil er zelfs voor lenen, maar er is gewoon niks te vinden."

Vanaf 23 jaar is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een Tiny House. En daarom schreef ze zich op voorhand in: "Ik had wel al verwacht dat er tijd overheen zou gaan voordat de huisjes er komen."