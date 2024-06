De brug over het Noordhollandsch Kanaal wordt momenteel versterkt en dat zorgt voor veel hinder. De brug wordt versterkt omdat tijdens een inspectie in 2022 bleek dat de steunpunten van de brug niet sterk genoeg zijn om zwaar verkeer, zoals vrachtwagens, te dragen. Om dat weer mogelijk te maken is onderhoud nodig. Hier lees je de verhalen over de werkzaamheden, problemen en ludieke acties rondom de brug.