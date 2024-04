Silvester mag door vrachtwagenverbod niet meer met zijn busje over de A7

Afgelopen vrijdag hoort Silvester dat zijn ritjes voortaan een stuk langer gaan duren. Doordat chauffeurs de gewichtsbeperking bij de werkzaamheden aan de 'Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingbrug' vaak en grof overschreden besloot Rijkswaterstaat om dan maar gelijk alle vrachtwagens en bussen te weren van de zwakke brug.

Schoolreisjes al geboekt

"Vrachtauto's die er met veertig ton overheen zijn gegaan, ik vind het niet kunnen, maar ik vind wel dat je met een kanon op een mug aan het schieten bent en de hele busbranche in de problemen brengt", laat Silvester weten. "Vrijdag is het pas bekend gemaakt, maar alle schoolreisjes en tourtjes naar de Zaanse Schans, de Keukenhof en Volendam zijn al geboekt en nu wordt er gezegd, je mag er niet over heen."

Om de brug te versterken worden er vijftigduizend gaten in de brug geboord, die daarna opgevuld worden met wapeningsstaal. Rijkswaterstaat zegt daarover: "Het boren van deze gaten maakt dat de constructieve veiligheid van de brug tijdelijk nog verder omlaag gaat. Het is absoluut noodzakelijk dat de gewichtsbeperking dan echt niet meer wordt overschreden."

Extra zwaar

Voor Silvester valt de maatregel extra zwaar want hij heeft een minibus. Omdat hij meer dan acht mensen kan vervoeren rijdt hij officieel in een touringcar en is hij bang geflitst te worden. "Mijn bus weegt 3900 kilo zonder passagiers", laat Silvester weten. Hij hoopt dat Rijkswaterstaat weer met een gewichtsbeperking komt in plaats van een algeheel verbod. "Als Rijkswaterstaat zegt dat het te gevaarlijk is om met zware voertuigen over de brug te gaan, geef dan een maximale tonnage aan."

Omdat de politie en Rijkswaterstaat niet iedere vrachtwagen en bus willen wegen, wordt er geflitst. "Door cameratoezicht is er dan honderd procent controle. Alleen op die manier kan de veiligheid van de brug en de werkers worden gewaarborgd", schrijft Rijkswaterstaat.