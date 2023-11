'Miljoenen maatschappelijke schade door werkzaamheden aan brug A7'

Het verstevigen van de brug over het Noordzeekanaal bij Purmerend gaat niet alleen kopzorgen en fileleed kosten, maar ook vier tot acht miljoen euro aan maatschappelijke schade per dag. Dat schat Hans-Peter Baars van de Westfriese Bedrijven Groep in. De brug over het kanaal is beschadigd, en gaat van april tot september volgend jaar op de schop.

"Heel Noord-Holland gaat het voelen", voorspelt Hans-Peter Baars "Door de stremming gaan mensen nog meer kruip-door-sluip-door weggetjes gebruiken of omrijden via de A8/A9 en de Houtribdijk. Ook zal het drukker worden in de trein," denkt Baars.

Vanaf april volgend jaar laat Rijkswaterstaat de brug bij Purmerend verstevigen. Die is niet sterk genoeg voor het verkeer wat er overheen raast. Sinds oktober 2022 is de brug al gesloten voor zware vrachtwagens. Tijdens de werkzaamheden is er straks steeds een brugdeel gesloten. Het verkeer kan gebruik maken van één weg.

'Miljoenen'

En dat gaat volgens Baars een hoop leed veroorzaken. "We zijn geschrokken van wat ons te wachten staat. Met de 1.000 vrachtwagens die in onze regio rondrijden, zijn de kosten gigantisch." Hij schat in dat 'de maatschappelijke schade', kosten die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door omrijden te laat komen of het gebruik van het openbaar vervoer, zal oplopen tot 'vier tot acht miljoen euro per dag'.

Om het leed zoveel mogelijk te verzachten neemt Rijkswaterstaat (RWS) een aantal maatregelen. Ze zetten in op langere treinen en het verkeer wordt op verschillende plaatsen omgeleid. "We zijn met hulpdiensten bezig om de regio bereikbaar te houden. Maar het is nu al een druk punt en dat zal erger worden", aldus de woordvoerder.

Pittige gesprekken

De maatregelen van Rijkswaterstaat zijn volgens de voorzitter van de West-Friese ondernemingsvereniging niet voldoende. "We zijn echt geschrokken van wat ons te wachten staat en voeren pittige gesprekken met Rijkswaterstaat", zegt Baars. Dat werkte, want de duur van de werkzaamheden is met twee maanden verkort. Ook Rijkswaterstaat is blij met de input: zij noemen het project en de samenwerking met de regio 'uniek'.

De gemeente Purmerend maakt zich ondertussen op voor de komende drukte. Vooral de regio Waterland zal een hoop verkeer erbij krijgen. Wethouder Coen Lageveen van Purmerend adviseert de mensen om de auto te laten staan: "Pak de fiets, het ov of werk thuis."