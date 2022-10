Honderden zware vrachtwagens over smalle brug in Broek door omleiding A7: "Schokkend"

Broek in Waterland krijgt honderden extra zwaar beladen vrachtwagens per dag in het dorp te verstouwen. De drukke N247 die dwars door het dorp snijdt is aangewezen als omleiding, nu blijkt dat het viaduct (A7) over het Noord-Hollands Kanaal mogelijk te zwak is voor vrachtwagens van 30 ton of meer. De Dorpsraad van Broek in Waterland vindt de alternatieve route door het dorp veel te gevaarlijk.

Dagelijks maken 360 zwaar beladen vrachtwagens gebruik van het viaduct op de A7, maar die worden nu omgeleid. Een deel daarvan gaat dwars door Broek in Waterland.

Goof Buijs van de Dorpsraad is er niet blij mee. "Er gebeuren hier al zoveel ongelukken." Volgens Buijs rijden er dagelijks ongeveer 4.000 vrachtwagens door het dorp en daar komen er nu heel wat bij, denkt hij. Vrachtwagens die via Amsterdam naar Hoorn, Den Helder en de Afsluitdijk moeten, worden geadviseerd via het dorp te rijden.

Tunnel

Een knelpunt is nu de brug in Broek in Waterland. Breed verkeer kan er tegelijk op, maar veel chauffeurs doen dat liever niet. Ook tijdens het interview met Buijs stoppen vrachtwagens en bussen om elkaar de ruimte te geven bij de smalle brug.

"Je ziet het gewoon ter plekke gebeuren", zegt Buijs. Ondertussen moet al het ander verkeer wachten. Buijs pleit al jaren voor een tunnel of een onderdoorgang door het dorp en hoopt dat die snel komt.

Viaduct Noordhollandsch Kanaal

Het viaduct over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend is dit weekend per direct gesloten voor zwaar verkeer. Na inspectie bleek de overgang mogelijk te gevaarlijk voor vrachtwagens van 30 ton en meer. Na een berekening had Rijkswaterstaat het viaduct al afgesloten voor zwaar verkeer boven de 50 ton. Hoe lang de afsluiting gaat duren kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen.