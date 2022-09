Bizar ongeluk en succesvolle reddingsactie op N247

Langs de N247, tussen Broek in Waterland en Amsterdam, is vanmorgen een auto op zijn kop in de sloot beland. Een witte auto botste op een zwarte auto, waarna de witte omgekeerd in het water belandde. De bestuurder van de zwarte auto is direct het water ingegaan en heeft de vrouw uit de witte auto gered.

Volgens een getuige raakte de witte auto een zwarte en stuurde de bestuurder naar rechts, waarna de auto de dijk af is gerold. "De man die geraakt was bij het ongeluk, is eruit gesprongen, het water ingegaan en de vrouw eruit gehaald", vertelt de omstander aan de verslaggever van NH Nieuws.

Hij denkt dat het goed gaat met de vrouw na de dappere reddingsactie van degene die ze heeft aangereden. "Dat is het frappante, er zijn heel veel omstanders en veel mensen die het zien en meemaken. Dat juist degene die aangereden is actie onderneemt en wat doet, dat maakt het wel bijzonder om maar zo te zeggen." De omstander was zelf ook van plan om in het water te springen, maar dat bleek niet meer nodig.

De weg is gedeeltelijk afgesloten, het verkeer kan op het moment over de busbaan rijden. Zowel de man als de vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Bekijk hieronder hoe de auto uit de sloot wordt getakeld.