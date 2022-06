Drie gewonden naar het ziekenhuis na ernstig ongeluk Broek in Waterland

Bij een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de provinciale weg tussen Broek in Waterland en Monnickendam zijn vanmiddag drie mensen gewond geraakt. Alle drie de gewonden moesten naar het ziekenhuis, zo bevestigt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur toen twee auto's hard tegen elkaar botsten. Eén van de bestuurders kwam knel te zitten, laat de politie weten. De brandweer heeft de persoon uit de auto moeten bevrijden en is daarna naar het ziekhuis gebracht. Welke verwondingen hij of zij precies heeft, is onduidelijk.



Ook de andere bestuurder en een bijrijder van één van de auto's zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met alle drie de personen gaat is niet duidelijk. Wel waren zijn bij bewustzijn.



De weg is nog zeker tot het eind van de middag afgesloten voor onderzoek en om de ravage op te ruimen.