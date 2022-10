Snelwegviaduct bij Purmerend om veiligheidsredenen dicht voor zwaar vrachtverkeer

Zwaar vrachtverkeer mag het viaduct van de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend niet meer gebruiken. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. De maatregel wordt genomen 'om veiligheidsredenen'.

Hoe lang de hinder gaat duren, is niet bekend.

Wagens boven de dertig ton worden omgeleid over provinciale wegen , ander verkeer heeft geen last van de beperkingen.

Uit een recente inspectie blijkt dat de steunpunten van het viaduct het zware vrachtverkeer mogelijk niet kan dragen. Daarom heeft Rijkswaterstaat per direct een verbod voor het vrachtverkeer opgelegd.

