Ondertunneling N247 bij Broek in Waterland stap dichterbij

BROEK IN WATERLAND - Een mogelijke onderdoorgang van de N247 in Broek in Waterland is weer een stap dichterbij. De Gedeputeerde Staten hebben besloten om in een vervolgstudie twee mogelijke varianten uit te werken. De ondertunneling is al langer een wens van veel bewoners van Waterland.

De provincie onderzoekt zowel een tweebaans onderdoorgang als een tweebaans onderdoorgang met extra busbanen. Met de ondertunneling van de weg worden de twee helften van het dorp Broek in Waterland weer met elkaar verbonden. Een idee dat door de dorpsraad naar voren is geschoven en de provincie mee aan de slag is gegaan. De provincie vraagt bewoners en belanghebbenden nadrukkelijk om ook bij de vervolgstudie mee te denken. Bekijk hieronder een reportage van vorig jaar van Jouw Noord-Holland over de plannen Tekst loopt door onder de video

Co-creatie is de nieuwe oplossing in Broek in Waterland - NH Nieuws

Jeroen Olthof, gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid van de provincie, is blij met de vooruitgang: “De inwoners verdienen een haalbare en betaalbare oplossing die bijdraagt aan de leefbaarheid in Broek in Waterland.” Het onderzoek duurt ongeveer een jaar en moet meer helderheid verschaffen over de kosten en risico’s van het project. Begin 2022 moet er een besluit zijn over de aanleg en de kostenverdeling.