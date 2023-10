Fors fileleed op A7 dreigt door opknapbeurt viaduct: 'Pleuris breekt uit'

Vanaf het voorjaar dreigt het de hele zomer lang afzien te worden op de A7. De brug over het Noordhollands Kanaal bij Purmerend moet worden versterkt en dat betekent forse files. "Dan breekt hier in West-Friesland de pleuris uit" , klinkt het op de carpoolplaats bij Hoorn. Het CDA stelt Kamervragen.

Op carpoolplek Leekerlanden bij de oprit van de A7 bij Hoorn, weet menig automobilist al wat hen komend voorjaar te wachten staat. "Dat wordt waarschijnlijk meer met de trein reizen. Ik moet gewoon op tijd zijn in Zaandam op mijn werk", reageert een vrouw.

"Praat me er niet van", zegt Eric Steltenpool. Hij heeft een transportbedrijf op bedrijventerrein Agriport en twee vestigingen in Westzaan. "Daar werkt zo'n veertig man, die iedere dag de A7 nemen. Komen ze nog wel op tijd op het werk? Komen ze op tijd thuis? Moeten ze eerder weg?" Hij zit met veel vragen.

Ook de 35 auto's van zijn transportbedrijf nemen vrijwel dagelijks de route. Sinds vorig jaar oktober mag er al geen zwaar vrachtverkeer meer over de brug. Steltenpool: "Die gaan nu allemaal via de Middenbeemster. Als je een half uur tot een uur extra reistijd hebt, dan stijgt de kostprijs enorm. Niemand gaat zijn knip trekken hoor, voor ons. Dus ze moeten wat bedenken. Een brug ernaast?"

Lang omrijden

Ook Jack Kranenburg, commercieel directeur van bedrijventerrein Agriport A7 hoopt op alternatieven. De A7 is voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein heel belangrijk. "Zonder files duurt omrijden een half uur. Maar ik denk niet dat het zonder files kan. Een chauffeur mag maar een bepaald aantal uren rijden. Op een dag van acht uur gaat de productiviteit behoorlijk achteruit."

Bedrijventerrein Agriport valt onder gemeente Hollands Kroon. Zij kennen de plannen maar maken zich niet druk. "Deze werkzaamheden liggen ver buiten onze gemeente. We gaan er vanuit dat Rijkswaterstaat dit besproken heeft met de omliggende gemeentes daar."

'Door de brug heen zakken is ook niet wenselijk'

Eén ding in duidelijk; het viaduct moet weer veilig worden. "Dat zal eerder opstaan worden. Maar het moet toch gebeuren, he? De A7 moet wel toegankelijk blijven, dus we moeten wat opofferen daarvoor", zegt een man op de carpoolplek in Hoorn. Jack Kranenburg denkt dat de plannen wel haalbaar kunnen zijn. "De situatie is onwenselijk, maar door de brug heen zakken is ook niet wenselijk. Het moet nou eenmaal gebeuren. We moeten de feiten ook onder ogen zien."

Eén jaar geleden al wordt duidelijk dat de brug hoognodig moet worden versterkt. Die spoedopgaaf staat Rijkswaterstaat nu te wachten. Een arbeidsintensieve klus die in het voorjaar gaat starten. In maart 2024 wordt begonnen met het herstel. In twee fases van vier maanden worden de werkzaamheden uitgevoerd en duren tot begin oktober, schrijft gemeente Hoorn per brief.

Steeds één rijbaan dicht

Tijdens de werkzaamheden kan er wel verkeer blijven rijden over de brug, maar zal er per fase steeds één rijbaan afgesloten worden. Op de andere rijbaan zijn dan per rijrichting twee versmalde rijstroken, waar een snelheidsbeperking geldt. Ook verschillende op- en afritten bij Purmerend worden afgesloten. Door de omleidingen zal het ook op omliggende wegen flink druk worden.

Gemeente Hoorn en Koggenland zijn in gesprek met een adviesbureau, om de gevolgen in kaart te brengen voor het verkeer ten noorden van Purmerend. En om mogelijke maatregelen te bespreken. Ze wijzen erop dat werkgevers in Noord-Holland in aanloop naar de drukte die komen gaat, gratis een verkeersadvies op maat kunnen krijgen.

Veel vragen

De afsluiting doet veel stof opwaaien. CDA-Kamerlid Harmen Krul stelt een lange lijst vragen aan de Tweede Kamer, over de gevolgen voor het verkeer. "Hoe beziet u het feit dat er bijna acht maanden non-stop files zullen staan op de A7?", wil Krul weten.

En ook of er in kaart is gebracht wat per genomen maatregel en afsluiting de gevolgen zijn voor de doorstroming, economische schade, sluipverkeer, overlast op andere wegen, invloed op de leefbaarheid en aanrijtijden van de nooddiensten. Tot slot wil Krul weten waarom het alternatieve plan, repareren vanaf de onderkant van de brug, niet meer tot de opties behoort en welke bezwaren daarvoor zijn.

Rijkswaterstaat zegt vooralsnog niet te kunnen reageren op vragen over de A7 bij Purmerend, en eerst de Kamervragen die er gesteld zijn te beantwoorden.

Bij de carpool in Hoorn realiseren automobilisten zich wat de werkzaamheden voor hen betekenen: