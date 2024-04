Tientonners denderen dwars over A7, ondanks verbod

Vrachtwagens negeren massaal het verbod op de A7 bij Purmerend. Vanaf vandaag mag er geen enkele vrachtwagen of touringcar meer over de brug bij het Noord-Hollandsch kanaal vanwege werkzaamheden. Volgens Rijkswaterstaat worden vrachtwagens die toch over de brug rijden geregistreerd met camera's, maar krijgen ze nog geen boetes.