Verbod op vrachtwagens A7 zorgt voor frustratie bij transportbedrijven: "Het is een drama"

Gerard Bakker van Bakker Internationaal Koeltransport uit Bovenkarspel vindt het 'schandalig' dat de vrachtwagens van zijn bedrijf niet meer over de A7 heen kunnen rijden. "Wij rijden met 20 tot 25 wagens per week over de weg voor internationaal transport", vertelt hij. Voor het bedrijf zit er niets anders op dan omrijden. "Dat slibt straks helemaal dicht. En bij ons is tijd ook geld."

Bakker vindt het onbegrijpelijk dat deze maatregel vandaag pas wordt aangekondigd. "Ze moeten gewoon strenger controleren en handhaven. Als je een flinke boete krijgt, dan leer je het echt wel af", zegt hij.

"Het is een drama", beaamt ook Kees Kok, van Kok Transport Beemster uit Zuidoost Beemster. "We zitten met ons bedrijf op één kilometer van de wegwerkzaamheden. En nu moeten we helemaal omrijden via Broek in Waterland of Marken-Binnen." Het werkgebied van de Kok zit voornamelijk in de regio Amsterdam, het bedrijf rijdt dagelijks met vier vrachtwagens over de A7 heen. "Wij hebben ons altijd netjes aan de regels gehouden."

Puzzelen aan de voorkant

“Een bittere pil”, reageert Pieter Jan Stadt op het verbod. “We hadden gehoopt dat het vijf dragelijke maanden zouden worden.” Hij is operationeel directeur bij Van Straalen de Vries uit Zwaagdijk, een groot transportbedrijf dat veelvuldig gebruik maakt van de A7. Een onmisbare route, benadrukt Stadt.

Volgens hem zullen de omrijdroutes als de A9 nu ook overbelast raken. “Het wordt puzzelen aan de voorkant, de komende dagen weten we hoe we ervoor staan. Verbod of niet: vanaf maandag moeten wij onze orders gewoon weer kunnen uitvoeren.”

Hij had gehoopt dat Rijkswaterstaat zou wachten op het schrikeffect door de hoge boetes en handhaving van de politie.