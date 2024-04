Broodje kroket om 'harde werkers' bij A7 te bedanken

"Er is best veel gedoe over dit project geweest", legt voorzitter Hans-Peter Baars de krokettenactie uit. Met 120 broodjes kroket wil de voorzitter met zijn Westfriese Bedrijvengroep laten zien dat ze achter de versteviging van de brug staan. "Wij vinden het ook belangrijk."



Baars heeft naar eigen zeggen zelf gezien hoe slecht de brug was. "Er moest echt wat aan gebeuren." Volgens de voorzitter is dat in goed overleg gegaan. "Het is een spoedprocedure geworden. Het is binnen een jaar opgepakt. Daar zijn we heel blij om."



Op dit moment is er een beperking van kracht voor het vrachtverkeer, maar sommige chauffeurs lappen die regels aan hun laars. "Er zitten een paar malloten tussen die er met een te zware wagen overheen rijden", zegt Baars afkeurend. "We spreken onze achterban daarop aan."

Werken voor ons

Met de broodjes hoopt hij samen met Thierry van der Weide van Vereniging Ondernemend Waterland het signaal af te geven dat de werkmannen van de brug 'voor ons staan'. "Ook in rotweer", aldus Baars. "Zodat we er in september weer met volle kracht over kunnen gaan."