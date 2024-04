Ludiek: Ivo en Mark verlenen met A7-stickers 'slachtofferhulp' aan automobilisten

Willem en Inge Jongeneel uit Avenhorn komen meerdere stickers halen. "Ook voor onze dochters, die werken net als wij in Amsterdam. We komen hier, omdat we vinden dat het afsluiten van de A7 op deze manier niet kan. Het verkeer wordt 5 maanden lang geblokkeerd en er wordt weinig rekening gehouden met mensen die naar hun werk moeten. Veel mensen kunnen via openbaar vervoer niet eens op hun werk komen."

'Stilte voor de storm'

De eerste week van de werkzaamheden verliep bijzonder rustig op de A7. Verwachte chaos bleef uit, vooralsnog. "Het is stilte voor de storm, dat kan niet anders", verwacht Inge. "Volgende week wordt het slechter. Ik kan niet thuiswerken, want ik werk op Schiphol."

De Hoornse Letitia Davis is ook van de partij. "Ik moet één keer per week naar Utrecht, maar kon deze week gelukkig thuiswerken. Ik volg de groep op Facebook en dacht: ik kom even langs. Ik vind dit een heel leuke actie. Ik wil wel graag een sticker, maar plak hem niet op mijn auto. Het is namelijk een leaseauto. Ik maak hem aan de binnenkant vast, met plakband."