Plastuiten en overlevingspakketten: 'slachtofferhulp' voor forenzen A7

Vannacht is het zover: de werkzaamheden aan de brug gaan van start. En daar zit - niet heel verwonderlijk - niemand in de groep op te wachten. En hoewel er ook oplossingen zijn - het openbaar vervoer of bijvoorbeeld thuiswerken - is dat niet voor iedereen een optie.

"Ik werk bij het UWV in Sloterdijk, thuiswerken is niet mogelijk, ov ook niet de makkelijkste manier omdat ik mijn twee kinderen moet wegbrengen in de ochtend, eentje naar de VSO en andere bij de gastouder," zo schrijft een Purmerends lid van de Facebookgroep. "Het blijft moeilijk, ik moet het nog even allemaal zien en ervaren."

Zorgen om de zorg

Veel mensen maken zich zorgen om zorgverleners die last zullen ondervinden van het voorspelde fileleed. "Denk aan alle zorginstellingen in en rondom Purmerend met kwetsbare doelgroepen", schrijft een ander in de groep. "Zonder begeleiders geen zorg."

Hoewel er wordt gevreesd voor nog langere files dan normaal, lijkt de toon vaak ook luchtig en soms zelfs lollig. Zo raden sommigen vrouwelijke bestuurders aan om plastuiten mee te nemen in de auto, mocht de file toch echt te lang duren. Anderen stellen voor om vooral veel energiedrankjes aan te schaffen, voor wanneer de tocht naar werk of huis te vermoeiend wordt.

Ernst nog onduidelijk

Hoe ernstig de verkeerssituatie gaat worden is op dit moment nog onduidelijk. De werkzaamheden aan de brug duren tot september, tot die tijd zal steeds een deel (slechts twee versmalde rijstroken) van de brug open zijn voor het verkeer.