Geen extra vertraging op A9 verwacht door werkzaamheden A7

Rijkswaterstaat heeft al een aantal maatregelen genomen om mensen te verleiden de auto te laten staan, maar dat zal niet bij iedereen lukken. Verkeer dat toch de auto wil pakken, zal voor een groot deel moeten uitwijken naar de A9, een snelweg die al erg druk is.

Drukker op A9

Het gaat zeker drukker gaat worden op de A9 door de werkzaamheden aan de A7, stelt Rijkswaterstaat. Maar op basis van verkeersmodellen concludeert woordvoerder Joyce Duivenvoorde dat het niet zoveel drukker wordt dat automobilisten rekening moeten houden met vertraging op deze weg. Er worden op de A9 ook geen extra maatregelen genomen.

"We gaan het wel zo breed mogelijk communiceren", laat Duivenvoorde weten. "Zo adviseren we om zoveel mogelijk thuis te werken, anders te reizen, dus bijvoorbeeld met het ov, of samen te reizen."

Wel verwacht Rijkswaterstaat dat er meer vrachtverkeer over de A9 gaat, omdat de gewichtsbeperking op de brug wordt teruggebracht van maximaal 30 ton tot maximaal 25 ton. Er mogen dus nog minder vrachtwagens dan eerst over de brug. "Al het vrachtverkeer werd sowieso al omgeleid via de A9", aldus de woordvoerder.

Maatregelen

Om mensen te stimuleren om die adviezen op te volgen, zijn al een aantal maatregelen genomen. Zo kunnen reizigers die vaak gebruik maken van de A7 korting krijgen op treinkaartjes en komt er een online beloningssysteem voor mensen die thuiswerken of samen reizen.