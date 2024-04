Ziekenhuis vreest chaos op de weg: "Bevallen op de A7, dat wil je niet"

Zoals zo ongeveer heel Noord-Holland vreest ook het Dijklander de komende periode voor de wegwerkzaamheden op de snelweg A7. Vanaf komende vrijdag wordt de brug over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend gerenoveerd. Daardoor is bijna een half jaar lang maar één weghelft beschikbaar voor al het verkeer en daardoor worden er veel files verwacht.

Bestuursvoorzitter Willem Wiegersma schoof aan bij de talkshow De Tafel van Knook, van mediaomroep 'Van Hoorn Zeggen' en sprak daar zijn grote zorg uit. "De impact op ons als ziekenhuis en op de patiëntenzorg is immens", zei hij. "Voorkomen kunnen we niet, maar we proberen te kijken hoe we de kwaliteit van zorg kunnen waarborgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we patiënten een dag eerder al proberen op te nemen. Zodat ze de volgende dag rustig naar hun operatie kunnen."

'Risico is er wel'

Alle geboortezorg van het Dijklander Ziekenhuis is in Hoorn geconcentreerd. Als het kan, worden ook hoogzwangere vrouwen eerder naar het ziekenhuis gehaald. "Je wil niet op de A7 bevallen, maar dat risico is er wel. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de extra reistijd veertig minuten tot twee uur kan zijn, dat is immens. Als er een hoogzwangere vrouw of een ambulance doorheen moet, dat werkt niet."

Het Dijklander opperde eerder om een tijdelijke noodbrug aan te leggen. "Technisch gezien kan het, alleen is de impact op CO2 te groot, kregen we van Rijkswaterstaat te horen. Dus dat gaat niet door. Of CO2 belangrijker is dan mensenlevens? Dat is een afweging die Rijkswaterstaat heeft gemaakt."