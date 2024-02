'Complexe puzzel' voor Dijklander Ziekenhuis door herstelwerkzaamheden A7

Thuiswerken, afspraken die online plaatsvinden en een extra lounge in Hoorn en Purmerend voor patiënten: het Dijklander Ziekenhuis maakt zich klaar voor de herstelwerkzaamheden op de A7. Door de langere reistijd is de impact volgens het ziekenhuis 'best groot'. "Het is een complexe puzzel, maar we vertrouwen erop dat we goed voorbereid zijn op wat komen gaat", licht woordvoerder Iris Heijnen toe.

Met verschillende werkgroepen is het Dijklander Ziekenhuis al enige tijd bezig om de problemen die logischerwijs ontstaan door de herstelwerkzaamheden aan de A7 in kaart te brengen.

Begin april wordt de brug over het Noordhollandsch Kanaal grondig gerenoveerd. Hierdoor is bijna een half jaar lang maar één weghelft beschikbaar voor al het verkeer en daardoor worden er veel files verwacht.

Veel medewerkers van verschillende bedrijven maken zich hier zorgen over. Bij De Blauwe Zon, een groep voor jonge kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand, maakt de directie zich zorgen of iedereen wel op tijd op het werk kan komen. Tijdens een informatieavond blijkt dat ook gelijk de hoofdvraag van veel Purmerenders te zijn.

Pendelbus en OV

Dat geldt ook voor het Dijklander Ziekenhuis. Het is een uitdaging om iedereen van a naar b te krijgen en daarom zijn ze druk in gesprek met hun medewerkers. Woordvoerder Iris Heijnen: "Daaruit bleek dat de impact best groot is en dat we veel maatregelen nodig hebben om de zorg toegankelijk te houden. Het is een complexe puzzel, maar we vertrouwen erop dat we goed voorbereid zijn op wat komen gaat."



Zo is er al afgesproken dat medewerkers zoveel mogelijk gaan thuiswerken en wordt er zoveel mogelijk gestimuleerd om met het openbaar vervoer te gaan. "Er wordt samen met de gemeente Purmerend en Rijkswaterstaat gekeken of het mogelijk is om voor medewerkers een pendelbusje in te zetten tussen station Purmerend en het ziekenhuis (locatie Purmerend)", licht Heijnen toe."

Ambulancevervoer niet in gevaar

Om medewerkers minder de weg op te laten gaan, wordt er gekeken naar een extra 'piketkamer', zodat er makkelijker overnacht kan worden in het ziekenhuis. Inwoners hoeven niet bang te zijn dat de ambulance door de herstelwerkzaamheden niet tijdig bij een noodsituatie is, want ook daarover zijn afspraken gemaakt. Zo mag de ambulance wel over de afgesloten opritten rijden.

Voor patiënten wordt er in zowel Purmerend als Hoorn gekeken naar een extra lounge. Vanwege de drukte op de weg verwacht het ziekenhuis dat de patiënten langer moeten wachten op patiëntenvervoer. Heijnen: "Daarom wordt gekeken of er op beide locaties een lounge ingericht kan worden, die het wachten voor patiënten aangenamer maakt."



Ook zullen afspraken vaker digitaal plaatsvinden. "Daar waar mogelijk worden er meer telefonische consults ingepland, met name aan het begin van het spreekuur als het extra druk is op de weg. We onderzoeken nog of spreekuren daar waar het mogelijk is online kunnen plaatsvinden", legt Heijnen uit.

'Zorg op locaties toegankelijk houden'

Met deze maatregelen is het de bedoeling dat 'de A7 zoveel mogelijk ontzien wordt, terwijl de zorg op alle locaties toegankelijk blijft'. Het is volgens Dijklander een grote operatie en tijdens de herstelwerkzaamheden wordt continu nagegaan of de nu bedachte maatregelen voldoende zijn.