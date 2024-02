Informatieavond A7 verloopt chaotisch: "Ik heb geen vragen kunnen stellen"

Bewoners die hoopten wijzer te worden over de renovatie van de A7, noemden de eerste informatieavond chaotisch, onduidelijk en slecht georganiseerd. "Ik heb geen vragen kunnen stellen, want het stond vrij vol", laat een bewoner weten. Een ander kreeg vooral tegenstrijdige informatie. Rijkswaterstaat wil de klus sneller dan gebruikelijk af krijgen en geeft gas op de informatieverstrekking. Gisteravond was de eerste bijeenkomst.

Sportcafé De Beuk in Purmerend zit vol belangstellenden. Medewerkers van Rijkswaterstaat proberen bij vier borden zoveel mogelijk mensen te woord te staan. "Ze geven de hele tijd antwoord op dezelfde vragen", zegt een dame. Een meneer die achteraan staat ziet vooral ruggen van andere geïnteresseerden. Niet alle bezoekers klagen, maar iedereen heeft dezelfde vraag: "Hoe kom ik straks op mijn werk?" Begin april wordt de brug over het Noordhollandsch Kanaal grondig gerenoveerd. Hierdoor is bijna een half jaar lang maar één weghelft beschikbaar voor al het verkeer. Dat gaat voor heel veel overlast zorgen in Purmerend en over de 'sluiproutes' tussen Hoorn en Amsterdam. Om die overlast zo veel mogelijk te beperken organiseert Rijkswaterstaat drie informatieavonden. Sluipwegen afgesloten Duidelijk wordt wel dat alle 'sluipwegen' tussen Hoorn en Amsterdam afgesloten worden. Erik Verschoor van Rijkswaterstaat staat bij een van de borden en legt aan iedereen uit dat alle wegen in de Beemster die van het noorden naar het zuiden gaan afgesloten worden. Ook de Purmerenderweg gaat op slot. "Zolang u geen ontheffing heeft bent u in daar niet welkom", Aldus Verschoor. Als mensen achter de afsluiting wonen dan wordt de ontheffing opgestuurd. Mensen die in het gebied werken of er dicht tegen aan kunnen hem half april aanvragen, aldus Rijkswaterstaat. Mensen die niet de weg op hoeven worden geadviseerd thuis te blijven. De provinciale wegen zoals de Jaagweg en de N247 blijven wel open.

"2 april gaat het los, en dan moet alles geregeld zijn" Coen Lageveen Wethouder Purmerend

Wethouder Coen Lageveen van Purmerend vindt de avond goed georganiseerd door Rijkswaterstaat en ziet dat er veel mensen op af komen. Hij verwacht heel veel overlast als de A7 op de schop gaat en adviseert het openbaar vervoer te nemen. Volgens de wethouder en Rijkswaterstaat komen er speciale kortingskaarten. Lagerweij verwacht dat de werkzaamheden na Pasen van start gaan. "2 april gaat het los en dan moet alles geregeld zijn." Rijkswaterstaat heeft volgens de wethouder nog nooit zo snel een project aangepakt, maar heeft er wel vertrouwen in. "Het hele project is in een hele korte tijd voorbereid", zegt Erik Verschoor. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste vergunningen in de bus komen, maar het moet binnen een maand. "Dat is wel de bedoeling", zegt Erik. "Anders zijn we te laat."