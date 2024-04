Mogelijk verbod voor alle vrachtwagens op de A7 als ze de regels blijven overtreden

Het zal weinig mensen ontgaan zijn, maar de brug over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend krijgt tot september een spoedrenovatie omdat de steunpunten te zwak zijn. Tijdens de werkzaamheden geldt er een maximaal gewicht van 25 ton maar dat wordt door veel truckers genegeerd. Al dagen plukt de politie de ene na de andere vrachtwagen van de A7 omdat ze te zwaar zijn.

Wat gaat Rijkswaterstaat doen als die te zware vrachtwagens over de brug blijven rijden?

"Dan gaan we de gewichtsbeperking aanscherpen. We zeggen nu 25 ton maar dat kan nog lager en dan ga je richting een verbod ook voor ongeladen vrachtwagens. Dan wordt het ook makkelijker te handhaven."

Wat vinden jullie ervan dat zoveel vrachtwagens de gewichtsbeperking negeren?

"Heel zorgelijk. Het kan gewoon niet dat er te veel zware vrachtwagens blijven rijden. Een groot deel houdt zich wel aan het verbod, maar veel te veel ook niet. We hebben transporteurs in de regio er op aangesproken. Je hoopt dat ze dan luisteren, maar dat geldt dus kennelijk niet voor iedereen."

Waarom is de gewichtsbeperking er ook alweer?

"De brug zal niet direct instorten, maar de steunpunten zijn niet sterk genoeg. We zijn gaten in het beton aan het boren om versterking aan te brengen. Je kan je voorstellen dat, zodra je in het beton gaat boren, het iets met de constructie doet. Dus dan is het extra belangrijk dat er niet overheen gereden wordt door zwaar verkeer. Het zal de renovatie niet direct langer laten duren, maar de constructie wordt er niet beter op."

De politie zegt te blijven controleren zolang dat nodig is.