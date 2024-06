Werkzaamheden brug A7 duren langer door vrachtwagens die verbod negeren

Sinds eind mei is er maar één rijstrook open om de veiligheid van wegwerkers te kunnen waarborgen. De maatregel is genomen omdat vrachtwagenchauffeurs, ondanks een verbod, over de weg bleven rijden. "Doordat dit gebeurde, was er uitstel van het aantal boringen", legt Suik uit. "En hebben de werkzaamheden dus vertraging opgelopen."

Nog steeds vrachtwagens

Ondanks het verbod ziet Rijkswaterstaat nog steeds honderden vrachtwagens over de brug op de A7 rijden. "Ze trekken zich niets van de borden en bekeuringen aan. We hebben goed contact met de transportbedrijven en die betreuren het ook. Zo duurt het alleen maar langer."

Binnenkort wordt er gestart met de nieuwe fase van de werkzaamheden, dan is de andere kant van de brug aan de beurt. Dus die van het zuiden naar het noorden. Wanneer deze fase ingaat, is nog niet bekend. "We hopen dat we twee rijstroken open kunnen laten. Als de vrachtwagens blijven rijden over de brug, is de kans groot dat ook hier één rijstrook overblijft."