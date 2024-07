Werkzaamheden aan brug A7 lopen bijna 2 maanden extra vertraging op

De vertragingen komen volgens Rijkswaterstaat met name door uitgestelde boringen en het repareren van aanvullende schade aan het beton van de brug.

De boringen werden uitgesteld vanwege de trillingen van de talloze vrachtwagens, die ondanks het verbod over de brug bleven rijden.

Erik Suik van Rijkswaterstaat vertelde eerder aan NH dat de deadline van 1 september niet zeker was. Ondanks het verbod zag Rijkswaterstaat toch nog honderden vrachtwagens over de brug op de A7 rijden. "Ze trekken zich niets van de borden en bekeuringen aan. We hebben goed contact met de transportbedrijven en die betreuren het ook. Zo duurt het alleen maar langer", aldus Suik.

Vier rijstroken blijven beschikbaar

Vanaf eind juli wordt de andere zijde van de brug versterkt. Al het verkeer rijdt dan over het versterkte brugdeel. Volgens de laatste berekeningen van Rijkswaterstaat, is het niet nodig om voor het boren in het beton van de brug weer een rijstrook af te sluiten.

Dat is goed nieuws voor wie gebruik maakt van de A7, want dat houdt in dat alle verkeer tot het einde van de werkzaamheden over vier rijstroken kan blijven rijden. Het vrachtwagen- en busverbod blijft wel van kracht, zowel op de A7 als in Purmerend.

Om de ombouw naar de andere kant van de brug veilig te kunnen maken, is de A7 in het weekend van 27 juli ’s nachts telkens in één richting afgesloten. Verkeer wordt dan met gele borden ter plekke omgeleid.