Drukte en weekendfiles op wegen in en rond Amsterdam door dichte A9, werk A7 en ongelukken

Het ongeluk op de A10-Zuid gebeurde op de weghelft richting knooppunt De Nieuwe Meer. Er zijn meerdere auto's bij betrokken, maar het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Om hulpverleners veilig te laten werken, sloot Rijkswaterstaat twee rijstroken af, meldt de wegbeheerder op X.

Rond 12.30 uur was die file opgelost, maar rond die tijd gebeurde er ook een ongeluk bij de Zeeburgertunnel, richting Coenplein. Daardoor staat het verkeer rond 12.45 vanaf Amsterdam-Centrum en de tunnel over een afstand van 5 kilometer vast. De vertraging loopt op tot drie kwartier.

Drukte op A10 door omleidingen

Omdat de A9 dicht is, moet verkeer richting Schiphol en Haarlem vanaf de A2 de A10 op, en is het daar dus drukker dan gebruikelijk. Al die auto's komen bij de afrit Amsterdam-Centrum in een file van zo'n zes kilometer terecht. De vertraging loopt op tot ruim een half uur, en die komt dus bovenop de extra reistijd van de omleiding.