Bijna geen vuiltje aan de lucht: fileleed A7 blijft uit

De ANWB zag het somber in. Er werd een 'zware' ochtendspits voorspeld, met name in de Randstad. Niks van dat alles dus, net als gisteren bleef de drukte op de wegen rondom de A7 uit.

Een woordvoerder van de ANWB beaamt dat en vertelt tegen NH dat er veel gebruik gemaakt werd van de N247. "Mensen rijden om via de N247, dat geeft even meer vertraging in de ochtend, maar over het algemeen valt het qua drukte reuze mee."

Geen fileleed

Een verklaring voor het uitblijven van fileleed heeft de woordvoerder niet. "Misschien is er toch geluisterd naar het advies om vooral thuis te werken. Maar het is ook zo dat grote geplande werkzaamheden niet altijd garant staan voor vertragingen."

Als voorbeeld noemt hij de de grootscheepse werkzaamheden rondom het Julianaplein in Groningen, die vorige maand van start gingen. "Daar werd ook gedacht dat er minstens een uur vertraging zou zijn tijdens de spits, maar in de praktijk is dat niet terug te zien."

Korting met de trein

Een deel van de forenzen die gebruikmaakt van de A7 kiest tijdens de werkzaamheden eieren voor hun geld en pakt de trein: volgens een woordvoerder van de NS hebben tot nu toe ongeveer vierhonderd automobilisten gratis NS-kortingskaarten aangevraagd. Dat deden ze bij Rijkswaterstaat, die weggebruikers wil stimuleren om het openbaar vervoer te pakken tijdens de werkzaamheden.

Voor de kortingsactie komen alleen mensen in aanmerking die al vaak over de A7 reden. Dat is gecontroleerd door enige tijd alle kentekens te scannen op de snelweg en de omliggende wegen.