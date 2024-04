Verkeersdrukte door werk aan brug A7 valt vooralsnog mee

Wel is het op de N247 van Volendam richting Amsterdam iets drukker dan normaal. Die weg ligt ongeveer parallel aan de A7 richting het zuiden van de provincie Noord-Holland.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie rijdt het op de A7 "goed door" en is dat ook het geval op de omliggende provinciale en regionale wegen, behalve dan op de N247 waar het wat drukker is. De woordvoerder sluit niet uit dat is geluisterd naar de adviezen om zoveel mogelijk thuis te werken.

De NS ziet op het traject "iets meer mensen dan normaal" in de treinen. Het spoorbedrijf zet deels langere treinen in voor de periode dat er aan de brug wordt gewerkt.

Volgens een woordvoerster hebben tot nu toe ongeveer vierhonderd automobilisten gratis NS-kortingskaarten aangevraagd. Dat deden ze bij Rijkswaterstaat, die weggebruikers wil stimuleren om het openbaar vervoer te pakken tijdens de werkzaamheden. Voor de kortingsactie komen alleen mensen in aanmerking die al vaak over de A7 reden. Dat is gecontroleerd door enige tijd alle kentekens te scannen op de snelweg en de omliggende wegen.