Groep 6 zat klaar, maar juf Marlous stond vast op de A7: "Bagger vervelend"

Voor juf Marlous zit er niks anders op dan rustig af te wachten tot de file voorbij is. "Gelukkig zijn er mensen die de groep kunnen opvangen, maar je zit wel een beetje opgefokt in de auto." Ze vindt de situatie 'bagger vervelend'.

'2 uur en 5 minuten'

Als NH Radio de juf na een halfuur opbelt, blijkt ze weinig opgeschoten. "Ik ben vier kilometer verder in een halfuur tijd", zegt ze over de trage rit. Uiteindelijk komt Marlous om 9 uur aan op school. Ze heeft meer dan twee uur gedaan over een stuk van dertig kilometer.

"Ik vind het geen fijn vooruitzicht voor de komende maand", zegt Marlous. Grappend zegt ze dat op school slapen misschien een idee is, want de verbinding van het openbaar vervoer naar haar werkplek is ook niet snel. "Dat is geen optie", zegt ze resoluut.

Voor iedereen die er doorheen moet, heeft de juf nog wel een tip: "Neem drinken mee en onderga het gewoon."

Als de werkzaamheden volgens planning gaan, kunnen automobilisten over een maand weer over twee rijstroken rijden in plaats van één.