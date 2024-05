Nieuwe file door werkzaamheden A7 vormt zich al vroeg, ook elders druk

Vorige week was het ook telkens al vroeg in de ochtend druk op de A7 richting Amsterdam, omdat maar een van de twee rijstroken open is vanwege werkzaamheden. Daar heb je nu nog zo'n twintig minuten vertraging.

De rijstrook is sinds vorige week dicht omdat zwaar vrachtverkeer ondanks een verbod over de brug bij Purmerend bleef rijden. De brug, die over het Noordhollandsch Kanaal loopt, wordt versterkt. Deze operatie duurt naar verwachting nog tot 1 september.

Ook file op N9

Naast de drukte op de A7, staat er ook file op de N9 tussen Alkmaar en Den Helder. Ook daar zijn werkzaamheden de oorzaak. In beide richtingen moet je rekenen op ongeveer een halfuur vertraging.

De kruispunten voor voetgangers en fietsers in Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug zijn vanaf vandaag punt van aandacht voor Rijkswaterstaat. Op die oversteekplaatsen wordt de verkeersveiligheid verbeterd. De werkzaamheden zijn voor de zomervakantie klaar, aldus Rijkswaterstaat.