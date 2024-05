Zien: timelapse van een maand werkzaamheden aan de A7

Voor de werkzaamheden begonnen was er al veel ophef over de files en wegen die werden afgesloten voor het sluipverkeer. Vooralsnog vallen de files mee. Automobilisten zijn zelfs een ludieke actie gestart met de 'Slachtofferhulp A7 forenzen-sticker'.

Wel hebben transportbedrijven het zwaar te verduren, want alle vrachtwagens en touringbussen mogen sinds eind april niet meer over de brug. Chauffeurs moeten nu via andere wegen op hun bestemming komen en dat kost volgens de bedrijven extra tijd en geld.

In deze video hieronder zie je een timelapse van de eerste werkzaamheden die tot aan 24 april gedaan zijn. De werkzaamheden gaan nog door tot 1 september.