Corona overheerste 2020, maar deze Westfriese gebeurtenissen tekenden ook dit jaar

WEST-FRIESLAND - Coronabesmettingen, lockdowns en de anderhalvemetersamenleving. 2020 is het jaar dat vooral veel in het teken heeft gestaan van het coronavirus. Maar er gebeurde naast de coronacrisis nog veel meer in West-Friesland. NH Nieuws blikt terug naar de andere spraakmakende, ontroerende en heftige verhalen in West-Friesland.

Al 100 jaar woekert de discussie rondom het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn voort. Dit jaar laaide de vraag of het beeld moet blijven en in welke vorm, opnieuw op. Voor- en tegenstanders demonstreerden in juni bij het Pelmolenpad in de stad.

Dit jaar is de 23-jarige Sumanta Bansi uit Hoorn al twee jaar vermist. De politie heeft aanwijzingen dat ze begraven ligt in het Robbenoordbos. Met speciale zoekteams is daar ook veelvuldig gezocht , maar nog zonder resultaat. En dit voorjaar kwam de zoektocht zelfs stil te liggen door corona. Het leek erop dat er geen doorbraak in de zaak zat.

Maar met de demonstraties is de discussie rondom JP Coen nog niet beëindigd. Terwijl de gemeente Hoorn al maanden bezig is met het vormen van stadsgesprekken , ondernemen Horinezen zelf ook actie. Een burgerinitiatief, een flyeractie en petities worden er gehouden voor de verplaatsing van het beeld. Ook inwoner Rik Meester zit niet stil, hij strijdt voor de komst van een referendum rondom het beeld.

Volgens haar buurman lagen haar aardappels niet meer in de schappen door een leveringsprobleem. "Mijn bloed begon te koken. Een leveringsprobleem? Ik heb 120.000 kilo aardappels in mijn schuur liggen en die staat op een steenwerpafstand van de winkel", aldus Astrid.

De 34-jarige man uit Rijswijk mag het onderzoek in vrijheid afwachten. De andere twee zitten zeker nog tot februari vast. Ondertussen is nog altijd niet bekend waar de vermiste Sumanta Bansi precies is.

"Ik had het niet verwacht. Ik dacht: 'wat hebben we nou'. De burgemeester en alles erop en eraan. Ik ben echt flabbergasted", vertelt Jan als de burgemeester als verrassing bij hun werkplaats bij voetbalvereniging HSV Sport langskomt om hen te bedanken voor hun werk.

Jan en Mans werken als vrijwilliger in Zwaag keihard om minima-gezinnen een opgeknapte fiets te kunnen geven en zijn dan ook enorm trots als ze in september hun 1000e fiets mogen weggeven. Als kers op de taart worden de mannen verrast met de Eenhoornzegel , een Hoornse gemeente-onderscheiding.

En dat heeft geholpen. De bergen met aardappels in de schuur van Astrid zijn flink geslonken. "De hele voorraad is uiteindelijk bij de consument terecht gekomen. Anders zou het verwerkt worden als koeienvoer of afval, of had het vernietigd moeten worden", vertelde Astrid deze week aan streekomroep WEEFF.

De burgemeester is enorm onder de indruk van het werk van Jan en Mans. "Dit zijn de pareltjes van onze stad. Deze mannen zijn met elkaar in contact gekomen, zagen dat er ontzettend veel behoefte aan is, en zijn gewoon begonnen. Nu zijn we twee jaar verder en dat is prachtig dat zo'n klein initiatief zo'n succes wordt."

Het had een mooie avond moeten zijn voor alle groep 8 leerlingen van 't Palet in Grootebroek, maar het eindigde in een drama. Een 55-jarige vader had een conflict met de school van zijn zoon, was woest en reed bewust de school naar binnen. Niemand raakte gewond, maar de laatste schoolweek eindigde in teneur.

Sindsdien zit de man vast. Zijn zoon zit inmiddels op een andere school. In een tussentijdse zitting van de rechtbank zei de man geëmotioneerd dat hij spijt heeft van zijn daad. "Ik zou willen dat ik het terug kon draaien, maar dat kan helaas niet." Ook is uit psychologisch onderzoek gebleken dat hij persoonlijkheidsproblematiek heeft. De 55-jarige vader zit voorlopig nog vast.

Stilte in de straten tijdens het kermisseizoen

De jaarlijkse kermis, voor veel dorpen in West-Friesland is het het hoogtepunt van het jaar. Wekenlang wordt er uitgekeken naar attracties, gezellig samenzijn en een borrel drinken in de plaatselijke kroeg. Maar waar normaal de straten vol staan met attracties en dorpsbewoners, was het dit kermisseizoen angstvallig stil op straat.

