Boze boerin stort zesduizend kilo aardappels bij hoofdkantoor DEEN

"Ik ben al een tijdje boos", vertelt Astrid Francis verhit, maar bevlogen. "De schuren liggen vol met kwalitatief goede aardappels, maar de boeren krijgen momenteel 1 cent per kilo en de aardappels gaan weg als veevoer in plaats van frietaardappels."

Francis is zelf aardappelteler en levert Beemster Valery-aardappels bij DEEN. Van haar buurman hoorde zij dat haar aardappels daar niet meer in de schappen liggen door een leveringsprobleem. "Mijn bloed begon te koken. Een leveringsprobleem? Ik heb 120.000 kilo aardappels in mijn schuur liggen en die staat op een steenworpafstand van de winkel."