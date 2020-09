Zoektocht naar vermiste Sumanta Bansi ligt al maanden stil door corona: "Dit is overmacht"

WIERINGERWERF - Na twee jaar vermist te zijn, lijkt in februari het net rondom de vermissing van Sumanta Bansi zich misschien wel te sluiten. Er is dan veel media-aandacht voor haar verdwijning, er zijn sterke vermoedens dat ze mogelijk ligt begraven in het Robbenoordbos in Wieringerwerf en er zijn zoekacties. Er wordt zelfs een schep gevonden die mogelijk iets met haar vermissing te maken heeft. Maar een maand later, in maart, is het opeens doodstil rondom de vermissing. De coronacrisis overheerst ons land en de zoektocht naar de vermiste Sumanta lijkt op de achtergrond te zijn verdwenen. NH Nieuws blikt terug op de langdurige zoektocht naar de 23-jarige Sumanta.

In februari 2018 verdwijnt Sumanta Bansi op mysterieuze wijze. De vrouw van Surinaams-Hindoestaanse afkomst woont dan bij een gastgezin in Hoorn, studeert in Amsterdam en is zwanger van haar eerste kindje. Maar vanaf 18 februari 2018 hoort niemand meer iets van haar. Dit is ook de laatste dag dat ze haar mobiele telefoon gebruikt heeft. De politie zegt uit te gaan van een misdrijf. "Sumanta was zwanger en daar was ze heel blij mee", vertelt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn aan NH Nieuws. "We sluiten dan ook uit dat ze 'zomaar' is weggelopen of zelfmoord heeft gepleegd." Grote zoekacties worden opgezet om Sumanta te vinden, maar nog altijd zonder resultaat. Zo zijn er aanwijzingen dat ze in het Markermeer zou liggen en zoekt de politie in juli 2019 bij de Afsluitdijk, omdat er volgens de politie 'zeer bruikbare' tips binnen waren gekomen die mogelijk zouden leiden naar het lichaam van Sumanta.

In het water worden 'spulletjes' aangetroffen die mogelijk van Sumanta geweest zouden zijn. De politie onderzoekt de spullen, maar het brengt hen niet verder naar de plaats van haar lichaam. Robbenoordbos Eind juli van het vorige jaar wordt de zoektocht verder voortgezet in het Robbenoordbos in Wieringerwerf. Na een uitzending van het opsporingsprogramma Bureau NH en Opsporing Verzocht komen er bij de politie vele tips binnen over de verdwijning van Sumanta. Die leiden allemaal naar het Robbenoordbos, waarna de politie een grootscheepse zoekactie daar op touw zet. De tekst gaat verder onder de video.

Met meerdere agenten wordt het bos doorzocht naar de 23-jarige vrouw, en wordt er een zoektocht gehouden met sonarapparatuur, onderwatercamera's en speurhonden. Bij de grootschalige zoekactie in het Robbenoordbos wordt een schep met bloedsporen gevonden die mogelijk van Sumanta zouden kunnen zijn. In oktober wordt er opnieuw gezocht in het bos. Dit gebeurt met hulp van het Veteranen Search Team (VST). Zo'n 50 veteranen helpen de politie bij het uitpluizen van het Robbenoordbos. Het team bestaat uit oud-medewerkers van de politie, brandweer en defensie. In drie groepen van zo'n 15 personen plozen zij het grootste gedeelte van het bos uit, op zoek naar 'verstoorde grond'. "Dat is een plek waar bijvoorbeeld is gegraven is en waar je een kuil ziet", zegt Annelies van het team. Zoekactie gestaakt Nadat er nog meerdere zoekacties in oktober en november door het Robbenoordbos worden gehouden besluit het Veteranen Search Team om de zoektocht op deze locatie voorlopig te staken. "Maar dat betekent niet dat we hier nooit meer terugkeren", aldus de politie. "We zijn nu even klaar met deze locatie, maar met een tip of aanwijzing in het onderzoek gaan we weer verder."

Zoekactie Robbenoordbos hervat In februari van dit jaar wordt de zoektocht naar Sumanta in het Robbenoordbos hervat. Ook het Veteranen Search Team (VST) is weer van de partij om het bos uit te pluizen naar de vermiste vrouw. De politie en het VST maken bekend het bos net zo lang gaan uitkammen totdat Sumanta gevonden wordt of tot alles tot op de laatste tak is onderzocht. De politie acht de kans groot dat Sumanta in het bos kan worden gevonden. "Er worden vaker lichamen in het Robbenoordbos gevonden", zegt de woordvoerder van de politie. "Bovendien ligt het bos op ongeveer tien, vijftien minuten van de plaats waar Sumanta verdween."

De spullen die zijn gevonden en ook de schep met bloedsporen heeft de politie nog steeds in onderzoek. "We richten ons nu vooral op de zoekactie", aldus de woordvoerder. Corona En dan is het half maart. Corona doet zijn intrede in het land en de besmettingen lopen al gauw op. De regering houdt een persconferentie en besluit om scholen, restaurants en andere gelegenheden te sluiten. Daarnaast wordt iedereen opgedragen om zoveel mogelijk thuis te blijven en wordt de anderhalvemeterregel toegepast. Funest voor het onderzoek naar de vermissing van Sumanta, omdat de politie en het Veteranen Search Team niet meer zij aan zij kunnen zoeken naar de zwangere vermiste vrouw. "We zouden een paar weken na de laatste zoektocht in februari weer gaan zoeken met het VST. Zij zouden met een man of veertig, vijftig een linie vormen om schouder aan schouder een groot stuk van het bos de doorzoeken", meldt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn. "Met anderhalve meter daartussen heeft deze methode geen effect, omdat er dan teveel ruimte zit is de kans te groot dat er iets gemist wordt." De woordvoerder meldt deze week aan NH Nieuws dat er inmiddels wel weer contact is gezocht met het VST, maar dat er nog geen nieuwe datum vaststaat voor een nieuwe zoekactie. "Dat hangt ook van het team af dat op deze zaak zit. Zij zijn momenteel bezig met andere zaken aan het afronden. Zodra die zijn afgerond wordt de zoektocht naar Sumanta weer opgestart."

Quote "Het is zonde om op een andere plek te zoeken, de aanwijzingen zijn daar te sterk voor" politiewoordvoerder Wendy Boudewijn

Het Veteranen Search Team laat op zijn beurt weer weten dat zij in de afgelopen tijd al weer op verschillende locaties hebben gezocht. "Wij hebben daarin geen restricties", laat het VST weten. "Inmiddels hebben we in coronatijd een modus gevonden, dus we zoeken volop." De politie heeft nog steeds een sterk vermoeden dat het lichaam van de vermiste Sumanta Bansi in het Robbenoordbos in Wieringerwerf kan worden aangetroffen. Daar willen ze het onderzoek op blijven richten. "Een zijweg inslaan binnen het onderzoek omdat het nu stil ligt heeft voor ons geen zin, onze focus ligt op het Robbenoordbos. Het is dan zonde te gaan zoeken op een plek die minder aannemelijk is. Daar zijn de aanwijzingen voor deze plek te sterk voor. Dit is overmacht."