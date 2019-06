Sumanta (23) al anderhalf jaar vermist: "We denken dat ze slachtoffer is van een misdrijf"

HOORN - De politie vermoedt dat de sinds februari 2018 vermiste Sumanta Bansi (23) uit Hoorn onvrijwillig is verdwenen en mogelijk slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dat vertelt een politiewoordvoerder in het tv-programma Bureau NH.

Sinds zondag 18 februari 2018 lijkt de Surinaams-Hindoestaanse vrouw van de aardbodem verdwenen. "Op die dag heeft ze voor het laatst haar telefoon gebruikt", aldus de woordvoerder. "Ze is sindsdien niet meer online geweest, heeft geen gebruik meer gemaakt van het openbaar vervoer en ook geen geld meer opgenomen."

Voorafgaand aan haar vermissing lijken er weinig problemen te spelen bij Sumanta. Als ze in 2016 voor haar studie Biomedische Wetenschappen aan de UvA in Nederland aankomt, woont ze een tijdje bij een tante in Amsterdam. Daarna trekt ze in bij een bevriend echtpaar in Hoorn. Omdat ze haar bijbaan bij een tandartsenpraktijk in Den Haag zo leuk vindt, schrijft ze zich in voor de studie Tandheelkunde.

Zwanger

In de zomer van 2017 raakt ze zwanger, maar na gesprekken met het gezin waar ze inwoont, besluit ze de zwangerschap te beëindigen. In februari 2018 blijkt ze weer in verwachting te zijn en kiest ze ervoor om het kind te houden. Niet veel later verdwijnt ze plotseling van de radar: ze verschijnt niet meer op haar werk of op de universiteit.

"Er zijn geen aanwijzingen dat ze in het buitenland is, of dat ze zelfmoord heeft gepleegd", vertelt de politiewoordvoerder. "Ze was juist dolblij met haar zwangerschap. Daarom denken we dat ze het slachtoffer is geworden van een misdrijf."

De politie neemt de zaak hoog op en looft zelfs een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt naar de vondst van Sumanta. "We willen weten waar ze is, dat is het allerbelangrijkste."