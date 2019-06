Beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor tip die leidt naar vermiste Sumanta Bansi (23)

HOORN - De politie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt naar de vondst van de 23-jarige Sumanta Bansi. De Surinaams-Hindoestaanse vrouw studeerde in Nederland en raakte in februari 2018 spoorloos vermist.

De vrouw verbleef sinds 2016 in Hoorn terwijl ze studeerde in Amsterdam en stage liep in Den Haag. Op 18 februari 2018 raakt ze vermist en sindsdien is er niets meer van haar vernomen.

Over de streep trekken

Een woordvoerder van de politie weet te melden dat alles uit de kast is getrokken om haar te vinden. "We hebben echt alles op alles gezet om haar achter de schermen te vinden, maar op dit moment zijn er geen aanknopingspunten. De hoofdofficier van Justitie heeft daarom toegezegd een beloning uit te loven voor de gouden tip, in de hoop dat mensen het zien en toch over de streep worden getrokken om te bellen."

Alles op alles zetten haar te vinden

Vanavond wordt in Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht besteed aan de zaak. "Dat doen we natuurlijk ook niet zomaar. Je legt het privéleven van iemand echt helemaal op tafel, je gaat echt over een grens van privacy heen. Maar we willen echt alles op alles zetten om haar gewoon te vinden."