Zoektocht naar vermiste Sumanta Bansi gaat verder in Robbenoordbos

MIDDENMEER - De politie gaat morgen terug naar het Robbenoordbos om voor de tweede keer te zoeken naar de vermiste Sumanta Bansi. Ze nemen dan speurhonden met zich mee. "Een aantal agenten gaat nog met honden een strook afzoeken waar ze gisteren niet aan toe zijn gekomen", vertelt Wendy Boudewijn van de politie.

In het bos vond gisteren een uitgebreide zoektocht plaats naar Sumanta. De grote omvang van het bos maakt de zoektocht alleen niet makkelijk. Het Robbenoordbos kwam als zoeklocatie naar voren na een uitzending van opsporingsprogramma Bureau NH waarna bruikbare tips waren binnengekomen bij de politie over de verdwijning.

Ook bij het werkhaventje, halverwege de Afsluitdijk, heeft de politie begin juli gezocht naar Sumanta. Vooralsnog is de Surinaamse niet gevonden en ontbreekt ieder spoor.

Vermist

Sumanta Bansi was naar Nederland gekomen om biomedische wetenschappen te studeren aan de UvA. Ze was 23 jaar en woonde bij een bevriend echtpaar in Hoorn. Ze is vermist sinds 18 februari 2018. Haar vermissing werd pas in november 2018 bij de politie gemeld. Waarom dit pas zo laat is gebeurd, is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de cultuur van Sumanta en haar familie.

Zoektocht

Sinds vorig jaar november is de zoektocht naar Sumanta gestart en is haar vermissing als urgent aangemeld. De politie gaat uit van een misdrijf. "Sumanta was zwanger en daar was ze heel blij mee", vertelt Wendy Boudewijn van de politie. "We sluiten dan ook uit dat ze 'zomaar' is weggelopen of zelfmoord heeft gepleegd."

In het water bij de Afsluitdijk zijn bij de zoektocht begin juli spullen gevonden die mogelijk gelinkt kunnen worden aan de verdwijning van Sumanta. In het Robbenoordbos is gisteren een schep gevonden. De spullen worden onderzocht in een laboratorium.