Grote zoekactie naar vermiste Hoornse (23) in Robbenoordbos

WIERINGERWERF - De politie heeft vandaag het Robbenoordbos uitgekamd op zoek naar de vermiste Sumanta Bansi (23) uit Hoorn. Met twee boten werd gekeken of het lichaam van de sinds februari vorig jaar vermiste vrouw in de wateren in en om het bos bij Wieringerwerf ligt.

Sonarapparatuur, een onderwatercamera en een speurhond werden daarbij ingeschakeld. Ze werd echter niet gevonden. De politie vond alleen een schep. Die is door de recherche meegenomen. Verder onderzoek in Wieringerwerf wordt niet uitgesloten.

Er is al eerder naar het lichaam van Sumanta gezocht. Op 4 juli werd op basis van tips naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht gekeken in het water langs de Afsluitdijk bij Breezanddijk. Dit leverde, op enkele spullen na, niets op. De recherche kijkt nog steeds of deze van de Hoornse zijn.

Sumanta verdween op 18 februari 2018. Vlak voor haar verdwijning bleek dat ze zwanger was. De politie denkt dat ze het slachtoffer is geworden van een misdrijf.