'Spulletjes' gevonden bij zoektocht naar vermiste Sumanta

HOORN - De politie heeft bij de zoektocht naar de vermiste Sumanta Bansi bij de Afsluitdijk, spulletjes aangetroffen in het water die mogelijk aan haar gelinkt kunnen worden.

De spullen zijn uit het water gehaald en worden nu onderzocht, meldt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. "Er worden wel vaker spullen in het water gegooid, dus we kunnen absoluut nog niet met zekerheid zeggen dat dit van haar is." Er kan nog niks gezegd worden om wat voor spullen het gaat.

Zoektocht

Na uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau NH waren er tientallen tips binnen gekomen over de vermiste Sumanta. Naar aaneiding daarvan is de politie met sonarapparatuur en een speciale hond gaan zoeken in het haventje bij de Breezanddijk. Behalve spullen, heeft de politie daar verder niets gevonden.



Sumanta is sinds februari 2018 vermist. De 23-jarige Surinaamse vrouw was vlak voor haar verdwijning erachter gekomen dat ze zwanger was. Pas negen maanden na haar verdwijning werd ze als vermist opgegeven bij de politie. Vooralsnog ontbreekt ieder spoor van de jonge vrouw.