Zoektocht naar vermiste studente Sumanta levert nog niks op

DEN OEVER - De zoektocht naar de vermiste Sumanta Bansi in het haventje bij de Breezanddijk, halverwege de Afsluitdijk, heeft vooralsnog niks opgeleverd.

De politie is sinds vanmorgen met twee boten aan het zoeken, met speciale sonorapparatuur en een hond. Aanleiding voor de zoektocht zijn de meer dan veertig tips die bij de politie zijn binnengekomen na uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau NH over de vermiste Sumanta.

In kader van het onderzoek wil de politie verder niets kwijt over de binnengekomen tips, behalve dat er genoeg aanleiding is om te zoeken in het water.

Verdwijning

De 23-jarige studente uit Suriname verdween op 18 februari 2018. Vlak daarvoor was ze erachter gekomen dat ze zwanger was. Sinds haar verdwijning ontbreekt ieder spoor van de jonge vrouw.

Pas in november van 2018 op de hoogte gesteld van haar verdwijning. Sindsdien is er achter de schermen hard gewerkt aan de zaak. Maar vooralsnog is het compleet onduidelijk wat er met Sumanta is gebeurd.

De politie gaat wel uit van een misdrijf. "Ze was heel blij met de zwangerschap, dus de kans is heel klein dat ze zomaar is vertrokken of zelfmoord heeft gepleegd", vertelt woordvoerster Wendy Boudewijn van de politie.

Zoektocht

De zoektocht begon vanmorgen bij het haventje van de Breezanddijk aan de kant van het Ijsselmeer. Vanmiddag wordt er aan de andere kant van de dijk gezocht.

Mocht de zoektocht als deze helemaal is afgerond niks opleveren, dan gaat de politie op andere locaties zoeken. Waar die zijn, wil de politie vooralsnog niet vertellen.