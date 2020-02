Politie: 'Meerdere personen betrokken bij vermissing Hoornse Sumanta'

WIERINGERWERF - Volgens de politie zijn meerdere 'specifieke personen' betrokken geweest bij de verdwijning van de Hoornse Sumanta Bansi. Dat zei politiewoordvoerder Wendy Boudewijn in het programma Opsporing Verzocht. Ook zijn er sterke vermoedens dat ze is begraven in het Robbenoordbos bij Wieringerwerf.

Op 18 februari 2018 verdween Sumanta spoorloos. Omdat ze zwanger was, en blij was moeder te worden, is ze volgens de politie niet vrijwillig verdwenen en wordt uitgegaan van een misdrijf. Al meerdere malen werd naar haar gezocht in het Robbenoordbos. Tot nu toe zonder succes, maar niet zonder reden. "We richten ons op specifieke personen die op 18 februari en de ochtend erna bij het bos zijn geweest. Daardoor is het ook aannemelijk dat ze daar ligt begraven", aldus Boudewijn



Ondanks dat er wordt gesproken over specifieke personen zijn er tot nu toe nog geen aanhoudingen verricht. Ook blijft de politie zoeken in het bos, vertelde de politiewoordvoerder in het programma. "We hebben vaker gezocht, maar pas de helft van de omgeving gehad. We gaan op korte termijn in de andere gebieden zoeken."

Ook de moeder van Sumanta kan niet laten rusten voordat er duidelijkheid is over het lot van haar dochter. "Dag en nacht denk ik: waar is Sumanta? Is ze er nog? Wat is er precies met haar gebeurd?" Schep gevonden Ook werd een schep getoond in de uitzending. Die is vermoedelijk door een magneetvisser uit het water gehaald en achtergelaten. Tijdens een zoektocht wordt het gevonden in een winkelwagentje dat onder de brug stond, vlakbij de parkeerplaats aan de zuidkant van het bos. "Mogelijk is Sumanta daarmee begraven. Uit onderzoek van het NFI blijkt dat het goed mogelijk is dat de schep 1,5 tot twee jaar in het water heeft gelegen. Er staat op de steel een herkenbare Nederlandse vlag." Tekst gaat verder onder de afbeeldingen

Mes geeft mogelijk meer duidelijkheid Ook werd nog een zakmes gevonden bij de natuurcamping, aan de westkant van het bos. Ook die kan mogelijk een rol spelen bij de verdwijning denkt de politie. Al moet wel een slag om de arm worden gehouden. "De schep en het mes kunnen ook met een andere reden zijn gedumpt. Maar het is belangrijk voor ons te weten van wie ze zijn. Ook willen we met de vinder van de schep in contact komen", aldus Boudewijn. Bekijk hier het fragment over Sumanta in Opsporing verzocht: