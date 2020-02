Politie zoekt weer in Robbenoordbos naar vermiste Sumanta (23) uit Hoorn

WIERINGERWERF - De politie hervat vandaag de zoektocht in het Robbenoordbos naar de vermiste Sumanta Bansi uit Hoorn. De 23-jarige vrouw verdween bijna twee jaar geleden. Ze was toen zwanger van haar eerste kind. Met het Veteranen Search Team is al meerdere keren in het bos gezocht, voor het laatst afgelopen november.

Het hele bos wordt uitgekamd, net zolang tot de Surinaams-Hindoestaanse is gevonden of tot alles is onderzocht. "We zijn afgehankelijk van de beschikbaarheid van het Veteranen Search Team", zegt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn. "We kunnen niet een dag van tevoren met ze afspreken weer te zoeken in het Robbenoordbos."

De kans is volgens de politie aanwezig dat de vrouw in het bos wordt gevonden. "Het is een bos waar vaker lichamen worden gevonden, zij het van mensen die zelf uit het leven zijn of gestapt of van mensen die door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Bovendien ligt dit bos op tien, vijftien minuten afstand van de plek waar Sumanta verbleef."

Misdrijf

Er wordt vanuit gegaan dat de Hoornse door iemand is omgebracht. "Het weegt voor ons echt zwaarder dat we echt van een misdrijf uitgaan", alus Boudewijn. "Ze is niet vrijwillig verdwenen. Ook dat is een reden om te blijven zoeken in het Robbenoordbos."

Bij vorige zoektochten werden onder andere 'spulletjes' gevonden die mogelijk van de vermiste Sumanta zouden zijn. De politie kan niet zeggen of dit inderdaad het geval is. "Dat is nog in onderzoek", zegt Boudewijn. "We richten ons nu vooral op de zoekactie."