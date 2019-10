Hulp van Veteranen Search Team tijdens zoektocht naar vermiste Sumanta Bansi

DEN OEVER - Zo'n 50 vrijwilligers van het Veteranen Search Team helpen de politie vandaag bij de zoektocht naar de vermiste Sumanta Bansi in het Robbenoordbos.

Al een paar keer eerder zocht de politie in het uitgestrekte bos, maar tevergeefs. De politie is dan ook heel blij met de hulp van het Veteranen Search Team die vandaag helpen.

Vermissing

Sumanta was 23 jaar en zwanger toen ze vermist raakte in februari 2018. Haar vermissing werd pas in november bij de politie bekend en sindsdien is de zoektocht naar haar begonnen.

De politie gaat uit van een misdrijf en heeft sterke aanwijzingen dat ze in het Robbenoordbos ligt. "We zoeken hier niet zomaar, dat is omdat we denken dat we haar hier kunnen vinden", vertelt een politiewoordvoerder.

Veteranen Search Team

Het team bestaat uit oud medewerkers van defensie, politie en brandweer. In drie groepen van zo'n 15 man doorzoeken ze op gestructureerde wijze het bos. Ze lopen in rechte linies en elke meter wordt uitgebreid bekeken en onderzocht met stokken op oneffenheden.

De teamleden zijn getraind in het zoeken en herkennen van 'verstoorde' grond. "We kijken heel goed naar waar de grond deze kenmerken vertoont. Dat is een plek waar bijvoorbeeld gegraven is en waar je een kuil ziet", vertelt Annelies van het team.

'We helpen graag'

Het Veteranen Search Team werd twee jaar geleden opgericht bij de zoektocht naar Anne Faber. Sindsdien zijn ze al zo'n 20 keer gevraagd om te helpen bij zoekacties. "We zijn heel blij dat we dit kunnen en mogen doen", vertelt Annelies. "Veteranen hebben hart voor de zaak, zijn getraind en weten waar ze naar moeten kijken."

De zoektocht duurt tot de schemering vanavond en gaat volgende week dinsdag verder als Sumanta vandaag niet wordt gevonden.