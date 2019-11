Weer zoektocht naar vermiste Sumanta in Robbenoordbos

WIERINGERWERF - De politie zoekt vandaag samen met het Veteranen Search Team in het Robbenoordbos opnieuw naar de vermiste Sumanta Bansi uit Hoorn. De 23-jarige vrouw verdween in februari 2018. Ze was toen net zwanger en was blij met het kind. De politie denkt daarom dat ze het slachtoffer is van een misdrijf.

Er is volgens de politie geen specifieke reden waarom nu weer in het Robbenoordbos wordt gezocht. "We willen geen mogelijkheid onbenut laten", aldus politiewoordvoerder Menno Hartenberg. Er wordt tot aan het donker met tientallen vrijwilligers gezocht.

Eind oktober zocht de politie daar al twee weken op rij intensief met het Veteranen Search Team, toen werd haar lichaam niet gevonden. Er is al meerdere keren gezocht in het Robbenoordbos en bij de Afsluitdijk, dit naar aanleiding van 'zeer bruikbare tips' die de politie eerder dit jaar binnenkreeg. Wat ook meespeelt, is dat afgelopen zomer bij de Afsluitdijk spullen gevonden die van haar zouden zijn .

Sumanta (23) al anderhalf jaar vermist: "We denken dat ze slachtoffer is van een misdrijf"

De Surinaams-Hindoestaanse vrouw kwam in 2016 naar Nederland voor haar toenmalige studie. Ze woonde eerst een tijdje bij een tante in Amsterdam, daarna trok ze in bij een bevriend echtpaar in Hoorn. In de zomer van 2017 raakte ze zwanger, maar na gesprekken met het gezin waar ze inwoonde, besloot ze de zwangerschap te beëindigen. In februari 2018 bleek ze weer in verwachting te zijn.

Plotseling

Dit keer koos ze ervoor om het kind wel te houden. Vlak erna verdween ze plotseling: ze kwam niet meer op haar werk of de universiteit. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat ze naar het buitenland is gegaan of dat ze zelfmoord heeft gepleegd. "Daarom denken we dat ze het slachtoffer is geworden van een misdrijf." Er is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip.