Politie zoekt bij Afsluitdijk naar spoorloos verdwenen Surinaamse studente Sumanta Bansi

BREEZANDDIJK - De politie zoekt vandaag bij de Afsluitdijk naar het lichaam van de vermiste Surinaams-Hindoestaanse Samanta Bansi. Het besluit om juist daar te gaan zoeken is ingegeven door 'zeer bruikbare' tips die zijn binnengekomen nadat opsporingsprogramma Bureau NH aandacht aan de zaak besteedde.

Er wordt onder meer gezocht bij het werkhaventje ter hoogte van Breezanddijk, halverwege de dijk. De politie vermoedt dat Bansi, van wie sinds 18 februari 2018 niets meer is vernomen, slachtoffer is geworden van een misdrijf.



Lees ook: Sumanta (23) al ruim anderhalf jaar vermist: "We denken dat ze slachtoffer is van een misdrijf"

"Op die dag heeft ze haar telefoon voor het laatst gebruikt", zei een politiewoordvoerder onlangs in Bureau NH. "Ze is sindsdien niet meer online geweest, heeft geen gebruik meer gemaakt van het openbaar vervoer en ook geen geld meer opgenomen."

De politie heeft de afgelopen tijd ruim veertig tips binnengekregen, zo vertelt een woordvoerder op de dijk. "Dat ging alle kanten uit: tips over de locatie waar Sumanta mogelijk zou liggen, maar ook tips over wie de mogelijke vader van het kindje van Sumanta zou zijn."

(Artikel loopt verder onder de video)



Als Bansi in 2016 voor haar studie aan de UvA naar Nederland komt, trekt ze eerst in bij een tante in Amsterdam. Later verkast ze naar Hoorn, waar ze bij een bevriend echtpaar gaat wonen.

In 2017 raakt ze zwanger, maar besluit na gesprekken met het bevriende stel de zwangerschap te beëindigen. In 2018 blijkt ze opnieuw in verwachting en ditmaal lijkt ze de keuze te maken het kind te houden.

Van de radar verdwenen

Kort daarna verdwijnt ze volledig van de radar. Haar collega's bij een tandartsenpraktijk in Den Haag, haar studiegenoten van de opleiding Tandheelkunde en haar vrienden en kennissen staan voor een raadsel: waar is Sumanta?

Lees ook: Beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor tip die leidt naar vermiste Sumanta Bansi

"Er zijn geen aanwijzingen dat ze in het buitenland is, of zelfmoord heeft gepleegd", zo liet een woordvoerder eerder weten. Juist omdat ze zo verheugd was over haar aanstaande moederschap, ligt een misdrijf volgens de politie het meest voor de hand.

Bekijk hieronder het fragment uit Bureau NH waarin aandacht aan Bansi's vermissing wordt besteed. (Let op: tekst loopt door onder de video)





Onlangs werd bekend dat de hoofdofficier van Justitie een beloning van 15.000 euro uitlooft voor de tip die naar Sumanta leidt. "In de hoop dat mensen het zien en toch over de streep worden getrokken om te bellen."