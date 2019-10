Zoektocht naar vermiste Sumanta gestaakt

DEN OEVER - Het lichaam van de 23-jarige Sumanta Bansi uit Hoorn, is vandaag wederom niet gevonden in het Robbenoordbos. De zoektocht van het Veteranen Search Team en de politie is gestaakt en gaat volgende week verder.

Met 50 vrijwilligers werd een groot stuk van het Robbenoordbos systematisch uitgekamd. Ze begonnen vanmorgen vroeg en gingen op zoek naar 'verstoorde' grond. Dat zijn plekken waar gegraven is.

De zoektocht verliep voorspoedig en er werden wel wat spulletjes aangetroffen in het bos. Maar een politiewoordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat die hoogstwaarschijnlijk niks met de vermissing van Sumanta te maken hebben.

Vermissing

Sumanta wordt sinds februari 2018 vermist, maar haar vermissing is pas in november van dat jaar bij de politie gemeld. Sindsdien is de politie naar haar op zoek.

Er werd al een paar keer eerder naar haar gezocht in het Robbernoordbos en ook bij de haven van de Afsluitdijk. Volgende week dinsdag gaat het Veteranen Search Team samen met de politie opnieuw zoeken in het Robbenoordbos.