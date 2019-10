Politie zet zoektocht naar Sumanta (23) door met hulp van Veteranen Search Team

WIERINGERWERF - De politie gaat opnieuw zoeken in het Robbenoordbos naar de sinds februari 2018 vermiste Sumanta Bansi (23). Deze keer helpen ongeveer vijftig vrijwilligers van het Veteranen Search Team mee aan de zoektocht.

Het team bestaat voornamelijk uit veteranen en oud-politiemensen. De vrijwilligers gaan zij aan zij in een rechte lijn door het bos lopen en zijn getraind om dingen te zien die afwijken. Zo wordt iedere centimeter van het bos onder de loep genomen.

Aanstaande dinsdag gaat het team voor het eerst aan de slag en ook voor dinsdag 29 oktober staat een zoekactie gepland. De veteranen starten om 09.00 uur en gaan door totdat het begint te schemeren.

Lees ook: Weer gezocht naar vermiste Sumanta Bansi: ditmaal rond bruggen in Robbenoordbos

De politie vermoedt dat de jonge vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Er werd al twee keer eerder naar haar gezocht bij de bruggen in en rondom het Robbenoordbos in Wieringerwerf. Dat leverde toen niets op. Bij een eerdere zoektocht bij de Afsluitdijk werden spullen gevonden 'die mogelijk aan haar gelinkt' konden worden.

"We hebben nu de hulp van het team ingeroepen omdat het bos ontzettend uitgestrekt is. Het is te groot om het hele bos met een paar politiemensen te doorzoeken", aldus een woordvoerder van de politie.

Lees ook: Sumanta (23) al anderhalf jaar vermist: "We denken dat ze slachtoffer is van een misdrijf"

Zwanger

Bansi raakte in de zomer van 2017 zwanger, maar na gesprekken met het gezin waar ze inwoonde, besloot ze de zwangerschap te beëindigen. In februari 2018 bleek ze weer in verwachting te zijn en koos ze ervoor om het kind te houden. Niet veel later verdween ze plotseling van de radar: ze verscheen niet meer op haar werk of op de universiteit. Sinds 18 februari lijkt ze van de aardbodem verdwenen.

De officier van justitie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.