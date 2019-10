Weer gezocht naar vermiste Sumanta Bansi: ditmaal rond bruggen in Robbenoordbos

WIERINGERWERF - De politie heeft gisteren opnieuw gezocht naar de sinds 2016 vermiste Sumanta Bansi (23). Nadat eerder rond de Afsluitdijk naar haar lichaam werd gespeurd, is gisteren gezocht bij bruggen in en rondom het Robbenoordbos in Wieringerwerf.

Het Parool schrijft dat er in dat gebied werd gezocht 'op grond van nieuwe informatie'. Om welke informatie dat gaat, wilde de politie niet kwijt. Ook over de resultaten deed de politie eerder vanochtend geen mededelingen tegen de krant.

Eerder werd ook al in het Robbenoordbos gezocht, net als bij de Afsluitdijk. Bij de Afsluitdijk werden eerder spullen gevonden 'die mogelijk aan haar gelinkt' konden worden. Bansi verbleef na aankomst in Nederland enige tijd in Amsterdam en Hoorn, raakte in 2017 zwanger, en verdween in 2018. De officier van justitie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.