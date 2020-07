Hoe een feestelijke afscheidsavond op een school in Grootebroek eindigde in een nachtmerrie

GROOTEBROEK - Basisschool 't Palet in Grootebroek ziet er verlaten uit vandaag: er staat een hand vol journalisten, kinderen zijn er nagenoeg niet te zien. Docenten, directeur en het bestuur van de school zijn de hele ochtend druk in gesprek over hoe de laatste afscheidsavond en schooldag in te vullen. Iedereen die betrokken is bij de school kijkt geschrokken terug naar gisteravond waarop de vader van een kind de school binnen reed, terwijl in de gymzaal een afscheidsavond voor leerlingen plaatsvond. NH Nieuws blikt terug met betrokkenen.

De dag nadat een auto de school in reed, staat Jan van Berkum, bestuurslid van Stichting Trigoon, met een kater op het schoolplein. Langzamerhand wordt steeds meer duidelijk: ook over de bestuurder van de auto. De 55-jarige man, die zelf een kind heeft op de school, reed gisteravond rond 21.00 uur de school binnen en kwam na dertig meter tot stilstand. Op dat moment was er in de school de afscheidsmusical van groep acht aan de gang.

De man, die onder invloed van alcohol was, zou een conflict hebben met de school. Maar volgens Van Berkum is er van een conflict geen sprake. "Ik kan me wel voorstellen dat er een probleem onder ligt en dat heeft uiteraard te maken met een van zijn kinderen die hier op school zit. Dat maakt dat sommige ouders een ander middel zoeken om een probleem op te lossen."

Het bestuurslid is geschrokken. "Ik zit bijna veertig jaar in het onderwijs en heb veel dingen meegemaakt, op deze manier en zo'n impact op de schoolverlatersbijeenkomst, dat is wel heel bijzonder en wrang." Wel is hij blij dat het allemaal buiten het zicht van de ouders en kinderen is gebeurd. "Die waren op dat moment in de gymzaal bezig met een filmvoorstelling van het schoolkamp dat onlangs is geweest."

Opvang

"We wisten echt niet wat er aan de hand was." Op een gegeven moment werd duidelijk wat er zich had afgespeeld. "We hebben de ouders en het team naar de naburige school kunnen loodsen en daar zijn de kinderen en ouders opgevangen. Er waren mensen uit de gemeente, de burgemeester en voldoende politie en zij kregen aanbod in contact te komen met slachtofferhulp. De eerste opvang hebben we goed kunnen geleen.

Nick zit zelf op de 't Palet en is erg geschrokken van wat er gebeurd is. "Ik kreeg een filmpje van mijn moeder doorgestuurd en daarop kon je de binnenkant zien van de school: er was een auto doorheen gereden." Nick zegt heel veel plezier te hebben op school. "Het is een hele leuke school met goede meesters en juffen en ik vind jammer om te zien dat het stuk is gegaan." Ook zijn broer Kevin is verbaasd: "Er gebeurt hier eigenlijk nooit iets, als je dan ziet dat ineens een auto een school binnenrijdt, dat verwacht je niet."

